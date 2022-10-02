〈Q4投資策略〉股債教戰 大型跌深股+高評等公債控制下檔風險

全球股債市歷經第三季的劇烈震盪後，第四季該如何趨吉避凶更是重要課題，法人表示，股市方面可逢低佈局大型跌深股，但市場仍震盪，建議要配置高評等公債控制下檔風險，可選擇美國投資等級債，殷琪收益率創 12 年新高，投資價值浮現。

股市方面，復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志表示，美股、台股等全球主要股市本益比大幅修正，評價回到疫情前平均水準之下，成長型的科技類股現金流評價也已低於長期水準，目前股市情緒指標仍處於極度悲觀水準，不過，此時不宜隨市場情緒殺低，應注意超跌布局機會。

朱展志預期，庫存調整延續至 2023 上半年，股市底部可能出現在今 (2022) 年第四季至明年第一季之間，建議可逢低布局跌深的大型成長股，或透過定時定額方式布局美股、台股及科技股等成長型題材標的。

而債市部分，國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，在不穩定的時局中，投資更應鎖定體質穩健的市場，如美國企業為各產業發展的領頭羊，技術領先全球，根據 Bloomberg 資料預估，2022 年標普 500 企業每股盈餘 (EPS) 年增率有望達 17.09%，經濟前景不看淡。隨著聯準會加快升息腳步，也為美國優質債券提供布局的好時機。

鄭易芸表示，觀察 2004 年、2015 年，兩次升息期間，若在聯準會首次升息後三季進場布局投資等級債，持有一年後皆可創造正報酬。2022 年至今 (截至 7 月底)，美國投資等級債發行量較去年下降 9%，將有助於支撐債券價格，維持投資吸引力，值得投資人留意。

朱展志也表示，公債及投資等級債收益率已達近十年高點、具有投資吸引力，高評級債券可對應景氣下行風險，建議逢殖利率高檔加碼。此外，考量景氣風險，高評等投資等級債券表現將優於非投資等級債。目前短天期公債殖利率已上升到 4% 以上，建議可在升息循環末端伺機買進短債，以有限的存續期間風險享受較高的收益率。