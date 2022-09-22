投資大老達里歐、艾康對前景悲觀：股債市最糟時候還沒到

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 連三度升息 3 碼並預告續升，預料到 2024 年前都不會降息，徹底澆熄鴿派預期，兩位投資大老達里歐 (Ray Dalio)、艾康 (Carl Icahn) 不約而同警告：金融市場還沒跌完。

Fed 發布每季經濟預測，對美國今年的成長率預估從 6 月的 1.7% 大幅調降至 0.2%，同時下修通膨預測、上修失業率預估。主席鮑爾在記者會中鬆口，美國經濟軟著陸的機率降低，不排除衰退的可能性。

橋水聯合 (Bridgewater) 創辦人達里歐預測，Fed 若想戰勝通膨，必須繼續升息到至少接近 4.5%、甚至更高，加上俄烏戰爭持續，股市和債市將繼續承受磨難，美國經濟將在 2023 年或 2024 年某個時刻步入衰退。

達里歐周三受訪時說：「我們現在已經很接近 0%，明後年會變得更糟，這會影響到選舉。」

達里歐預測，美國明年或後年將衰退。(圖: AFP)

達里歐對債市的擔憂更甚股市，債市長達 40 年的牛市將結束。他說，Fed 正在加速縮減資產負債表的步，而且考量到經通膨調整的實質報酬率大幅下滑，中國央行和全世界的退休基金買美債的動機也降低。

高齡 86 歲的億萬富豪艾康同日受訪時也警告，市場最糟情況還沒到。

儘管美股今年上半年寫下 1970 年迄今最差表現，但高齡 86 歲的億萬富豪艾康同日受訪時也警告，市場最糟情況還沒到，通膨可怕的歷史甚至可以回溯到羅馬帝國時代的瓦解。

「華爾街狼王」艾康警告市場還有得跌。(圖: AFP)

這位 1961 年起就進入金融業的維權投資人說：美國政府印了太多錢，「他們以為派對永遠不會結束，但現在狂歡結束了。」

在大盤慘跌之際，達里歐和艾康兩人的投資卻頗有斬獲：艾康旗下 Icahn Enterprises 今年上半年的淨資產價值增加 30%，橋水的 Pure Alpha 基金今年以來績效為 25%，都遠勝同期下跌的標普 500 指數。