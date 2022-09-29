英國財政、貨幣政策打架 我金融三業對英曝險1.5兆高於脫歐危機

英國財政與貨幣政策打架，外界擔憂恐釀成金融危機，金管會今 (29) 日公布，截至 8 月底，我國金融三業目前在英國曝險總金額高達 1.5 兆元，比英國脫歐時的 1.1 兆元還高，其中以壽險業將近 1.2 兆元最多。

英國新首相特拉斯才剛剛上任，推出以債務支應的大規模減稅計畫，新政府上任以來造成英國股市和債券市場已蒸發至少 5000 億美元 (約新台幣 15.7 兆)，英鎊更暴跌至 50 年新低；迫使英國央行昨日宣布 650 億英鎊緊急購債計畫，以貨幣政策救市，由於貨幣與財政政策相互矛盾，造成市場混亂。

市場憂心我國金融業投資在英國的曝險狀況，截至 8 月底為止，我國銀行業對英國曝險總金額為 3044 億元，雖然年增 44%，但曝險總額只占銀行總資產比重 0.49%，其中，含授信曝險 546 億元、投資曝險 2498 億元，相較去年同期分別增加 164 億元及 771 億元。

至於證券、期貨、投信業部分，截至 8 月底止，合計整體 82.78 億元，較去年同期的 134.41 億元、大減 38.41%，證期局副局長張子敏表示，主要是因為英債殖利率上升使債券價格下格，因此持有債券市值減少或減碼所致。

保險局副局長林志憲公布，截至 8 月底止，整體保險業對英國曝險達 1 兆 1953 億元，較去年同期增加 98 億元。若產壽險分開的話，產險業 8 月底曝險 25 億元，較去年同期減少 3 億元；壽險業對英曝險 1 兆 1928 億元，增加 101 億元。保險業曝險之所以高達近 1.2 兆元，主要是壽險業海外投資都以債券固定收益為主，對英國債投資龐大所致。

林志憲強調，由於近來國際金融情勢變化劇烈，9 月 22 日已請保險業針對各國央行升息政策審慎進行財業務、淨值比的影響進行評估，並要求強化控管措施提報董事會，保險局也會持關注國際情形與業者財業務狀況適時因應處理。