英國二季GDP意外增長0.2% 暫時避免技術性衰退

儘管面臨生活成本危機，但英國第二季 GDP 仍成長 0.2%，避免了夏季期間陷入衰退。

英國國家統計局周五 (30 日) 表示，英國第二季 GDP 季率終值為 0.2%，較先前初估的 - 0.1% 有大幅改善，但這主要是對先前數據的修正造成的。產出仍低於疫情前的水準，意味英國是 G7 中唯一當未完全由疫情損害中恢復的國家。

經常帳戶赤字也有所改善，從今年第一季下修的 439 億英鎊，收窄至 338 億英鎊 (376 億美元)，好於預期。

統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 指出，數據表明，第二季經濟由小幅下降向上修正，此外，雖然家庭儲蓄在最近一季回落，但比早前估計的要多。

統計局還下調了疫情以來英國復甦的預估，並表示，現在估計實際 GDP 水準比 2019 年第 4 季疫情爆發前低 0.2%，差於之前估計的高 0.6%。

Pantheon Macroeconomics 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 指出，在一系列經濟數據修正後，2020 年經濟活動的低迷看起來比之前想像的更糟，隨後的復甦也更加疲軟。

雖然由數據來看，英國第二季未進入技術性衰退，但英國仍可能自第三季起經濟下滑。一方面是由於英國女王伊麗莎白二世的葬禮，增加了額外的公共假期，經濟產出可能會因此出現收縮。此外，未來兩季的經濟也可能會進一步下降。