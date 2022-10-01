白宮官員：很快就會公布AI晶片輸中規範細節

一位白宮官員周五 (30 日) 表示，拜登政府可能很快就會提供更多有關限制向中國出口人工智慧 (AI) 高階晶片的規範細節。

美國國家安全會議 (NSC) 官員 Tarun Chhabra 在美國智庫布魯金斯學會的活動上表示，商務部上月致函輝達 (Nvidia) 和 AMD，要求他們停止向中國出貨可應用於自然語言處理 (NLP) 及核武研究的晶片，這份信件可能是美方推動進一步監管的前奏。

Chhabra 沒有說明可能採取何種監管形式以及禁令的具體內容，僅稱會有公開的規範或法規條例，給出理由及完整的實施辦法。他認為拜登政府很快就會釋出更多資訊。

路透本月稍早報導，為打壓中國科技發展，美國商務部最快 10 月就會發布最新規範，限制向中國銷售應用在 AI 領域的半導體和半導體設備出口，輝達、AMD 等美國晶片大廠隨後也證實收到政府通知。

拜登政府擬禁 AI 高階晶片輸中的消息，當時拖累輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 股價走貶。輝達警告，新規定將影響旗下 A100 和 H100 晶片，在無法取得出口許可的情況下，公司恐面臨 4 億美元的營收損失。

不過，輝達執行長黃仁勳本月 21 日表示，美國的潛在禁令，對晶片性能和連結其他晶片的能力有一定的門檻，這部分只會影響到輝達的少部分產品。

Chabbra 周五也證實，上述出口限制只會影響最先進的晶片，包含具備高度運算能力與高互連速度結構的晶片。