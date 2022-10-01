美股重點新聞摘要2022年10月01日

白宮官員：很快就會公布 AI 晶片輸中規範細節

一位白宮官員周五 (30 日) 表示，拜登政府可能很快就會提供更多有關限制向中國出口人工智慧 (AI) 高階晶片的規範細節。閱讀全文...

英特爾金雞母 Mobileye 申請美國 IPO 上市

英特爾 (INTC-US) 旗下 Mobileye 部門週五 (30 日) 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，申請在美國進行首次公開招股 (IPO)。受此消息激勵，英特爾 (INTC-US) 盤後股價小幅上揚 0.3%。閱讀全文...

Fed「二把手」放鷹 稱對抗高通膨應避免過早降息

美國聯準會（Fed）「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）周五（30 日）表示，央行為替通膨降溫，需要在一段時間內把利率維持在高處，而且必須避免過早降息。閱讀全文...

美消費者 9 月長期通膨預期持續回落 芝加哥 PMI 跌破榮枯線

美國密西根大學周五（30 日）公布數據顯示，9 月消費者信心較上月小幅提升，且消費者對長期通膨預期創 2021 年 4 月以來新低，不過短期通膨預期雖有所攀升但仍處在一年來低點。此外，同日公布的 9 月芝加哥採購經理人指數（PMI）跌破 50 榮枯線至 45.7，遠低市場預期，創兩年多來新低，意味著美國經濟亮起紅燈。閱讀全文...