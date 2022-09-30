〈美股早盤〉美8月核心PCE增速提升 引市場升息擔憂 美股開低

美國 8 月核心個人消費支出（PCE）物價指數加速上行，再加上聯準會（Fed）「二把手」布蘭納德放鷹，支持繼續升息降通膨且避免過早降息，引起市場大幅升息擔憂，打壓消費者支出反彈，美股周五（30 日）開低，之後漲跌互見。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.1%，那斯達克綜合指數上漲近 0.3%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數跌 0.2%。

美國商務部公布數據顯示，Fed 重視的通膨指標──8 月核心 PCE 物價指數增幅加速高於預期，同時 8 月個人支出增幅有所提升，顯示美國家庭的經濟韌性，可能讓 Fed 繼續保持激進升息路徑。

數據顯示，美國 8 月 PCE 年增 6.2%，高於預期的 6%，前值上修至 6.4%，按月來看成長 0.3%，高於預期的 0.1%，前值為 - 0.1%。

8 月核心 PCE 年增 4.9%，高於市場預期的 4.7%，為今年 4 月以來最大升幅，按月來看成長 0.6%，也高於預期的 0.5%。另外 8 月個人支出月增 0.4%，高於預期的 0.2%，前值下修至 - 0.2%。

與此同時，Fed「二把手」布蘭納德同日稍晚的鷹派發言強化市場升息預期，她認為要降低通膨，利率就需要維持在高處一段時間，而且還要避免過早降息。

匯市方面，英鎊再度下跌，因有消息稱英國財政部沒有要求其財政監管機構加快經濟預測，這表明政府沒有計畫撤銷擾亂市場的經濟策略。

歐洲方面，歐元區 9 月通膨率飆升至 10% 的紀錄新高，超乎市場預期的 9.7%，歐洲央行（ECB）面臨在 10 月再度大幅升息的壓力。

地緣政治方面，俄國總統普丁今在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭 4 州領土正式納入版圖，稱俄國有 4 個新地區。不過包括美國的西方國家，都不承認這個結果。

截至台北時間周五（30 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤下跌 11.95%，至每股 83.94 美元

運動用品大廠 Nike 上季獲利銳減逾 20%，且毛利率不如市場預估，反映成本暴漲和北美為出清庫存而打折促銷，傷害到利潤，高層並下修全年度毛利率預測，盤前股價跌近 12%。

美光 (MU-US) 早盤上漲 0.38%，至每股 50.20 美元

日本政府經濟產業省今天表示，日本將補貼美國的美光科技公司（Micron）465 億日圓（約新台幣 102 億元），在廣島廠生產先進記憶體晶片。

另外美光（Micron）上季財報財報、財測均未達市場預期，凸顯晶片市場景氣更低迷。由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，美光計劃將本會計年度資本支出大砍至少三成，並將晶圓設備支出削減五成。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 1.03%，至每股 113.62 美元

亞馬遜周五推出影音直播功能，在其印度購物平台上推廣產品，採用在中國已經很流行的作法來推動在亞洲第三大經濟體的商品銷售。該公司已與社交媒體網紅合作進行直播，在直播期間他們可以與客戶互動並提供限時優惠。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 -0.2%

美國 8 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 8 月 PCE 物價指數年增率報 6.2%，預期 6%，前值 6.4%

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.9%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 9 月芝加哥 PMI 報 45.7，預期 51.8，前值 52.2

美國 9 月密大消費者信心指數終值預期 59.5，前值 59.5

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 表示，雖然歐洲整體通膨可能處在頂峰，但情況仍然令人深感擔憂。他進一步解釋，由於勞動力市場仍然緊張，通膨在歐元區經濟中逐漸變得更加根深蒂固，今天的數據只會鼓勵歐洲央行只關注通膨，替他們推出另一次大規模的政策升息開了綠燈——即使經濟一頭扎進艱難的冬天和經濟衰退。

此外，由於其供應方面，歐洲央行在很大程度上無法控制通膨，而且提高政策利率只會加深該地區的經濟疲軟，歐元區面臨特別困難的困境。

英國方面，荷蘭國際集團分析師表示，英國的情況象徵這種停滯性通膨的宏觀環境首次出現演變成經融危機的風險，但幸運的是英國積極干預債市危機暫時緩解。不過隨波動性回到 2020 年高點，今年秋天不會有放鬆餘地。