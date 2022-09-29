傳中國央行通知國內各大行 為干預人民幣匯率做好準備

根據路透周四（29 日）援引四名知情人士消息報導，中國人民銀行為加大力度遏止人民幣貶值，已要求國有大行做好準備在離岸市場出售美元。

三位不願透露姓名的消息人士稱，國有銀行收到通知要求其海外分支機構，包括位於香港、紐約與倫敦，清點持有的離岸人民幣，並確保美元準備金已準備就緒。另有消息人士稱，這輪拋售美元以捍衛不斷走貶的人民幣規模相當大。中國人民銀行對此並未立即回應置評請求。

據悉，此次干預計畫主要動用中國國有銀行的美元準備金，但拋售美元的總規模尚未確定，因人民幣走勢主要取決於美元走勢和美國聯準會（Fed）收緊政策的軌跡。

由於離岸人民幣其交易量約占全球人民幣外匯交易總量的 70%，通過拉升離岸人民幣通常可帶動在岸匯價走升。消息傳出後，人民幣兌美元匯率短線拉升約 200 點（Pips），報人民幣 7.1849 元。

其中一名消息人士稱，通常在離岸市場充當中國央行代理的國有銀行，正爭相在離岸市場買進更多美元。而中國人民銀行對國有銀行囤積美元一事並未立即回應置評請求。

報導指出，同時賣出美元和買入人民幣將能替人民幣匯率提供支撐。今年迄今為止，人民幣兌美元匯率已下跌逾 11%，有可能出現 1994 年中國官方匯率和市場匯率統一以來的最大年度跌幅。

儘管人民幣的貶值是漸進的，與主要貨幣對美元的貶值一致，這是由 Fed 積極收緊貨幣政策所推動的，但人民幣兌美元匯率跌破 7 關卡，引起發中國匯市情緒不安和潛在資本外流的擔憂。