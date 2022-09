富邦金控成為RE100成員 海內外營運據點2040年前全面使用綠電

富邦金控 (2881-TW) 今 (30) 日宣布,正式成為 RE100(Renewable Energy 100)百分之百再生能源倡議的成員,並承諾至 2040 年海內外全營運據點百分之百使用綠電,與國際標竿企業攜手共促全球零碳電網的加速實現。

富邦金自 2015 年啟動「永續經營 ESG 願景工程」以來,便積極推動企業永續轉型,2021 年發起「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃,以「低碳、數位、激勵與影響」四大策略積極發揮金融影響力,全速奔向綠色。

RE100 是由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議,希望透過全球企業的影響力,由電力需求端的角度出發,共同努力提升綠電的使用。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控擁有最完整多元的金融產品與服務,以成為「亞洲一流的金融機構」為願景,海內外營運據點超過 600 處,服務遍及大中華區、東北亞、東南亞及大洋洲,因此,在自身營運要達成淨零碳排並不容易,富邦金控將規劃透過「節能」、「創能」及「購能」三種方式,實現低碳營運的環境永續願景。

為展現面對淨零碳排挑戰之決心,在「節能」面,富邦金控從自身營運用電減碳做起,於自有大樓及國內逾 400 處營業據點換裝 LED 燈具並汰換老舊空調等機電設備,同時發起辦公室節能競賽,藉由更新設備及改變員工用電行為,雙管齊下,提升整體用電效率,近年節電平均達 250 萬度;此外,富邦金控也積極「創能」,已於六處自有大樓建置太陽能發電設備,並將持續規劃於適合房舍增設太陽能光電板。在「購能」方面,富邦金控旗下子公司台北富邦銀行自 2021 年起已每年採購 67 萬度光電,同時,富邦金控後續將逐步提高再生能源的使用比例,更落實加入 RE100 的承諾。

蔡明興指出,當前的氣候災難頻傳,更促使富邦積極加入國際永續組織、響應國際倡議,透過參與加速氣候調適行動的推動,全速邁向淨零。富邦金控在今年成為碳核算金融聯盟會員 (PCAF)、加入亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC)、參與氣候行動 100+(Climate Action 100+) 倡議,且正式成為 1.5°C 企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C) 及奔向淨零行動 (Race to Zero Campaign) 的一員,此外,富邦提交之科學基礎減碳目標 (SBT) 亦於日前審核通過,此次申請通過加入百分之百再生能源倡議 (RE100),更宣示富邦將以實際行動做出改變。

富邦金控持續以世界級的標準要求自己,並標竿學習精進自身作為,除了甫公布的道瓊永續指數評比得分持續成長,國際重大評比亦屢獲佳績,已連續六年入選 MSCI 永續指數成分股,MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級);連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽;Sustainalytics 評比位居全球保險業前三名、亞洲保險業第一名;機構投資者 (Institutional Investor)2022 年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」(Most Honored Company)、董事長蔡明興獲「最佳執行長」等六項大獎,為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

展望未來,富邦金控將持續以正向力量積極推動企業永續轉型,持續領航綠色金融發展,全力奔向 2050 年淨零碳排的願景,創造共好、打造永續未來。