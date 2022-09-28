美400大富豪榜出爐！馬斯克榜首 川普回歸 祖克柏跌出前十 

《富比士》雜誌週二 (27 日) 公布 2022 年美國前 400 大富豪 (Forbes 400）排行榜，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 擠下亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，登上美國首富之位， Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerburg) 跌出前十榜單，前美國總統川普回歸榜單。

這次的「美國 400 富豪榜」顯示，馬斯克擠下蟬聯 4 年冠軍的亞馬遜公司創始人貝佐斯，登上全美首富，馬斯克身價 2510 億美元，遠超貝佐斯身價的 1510 億美元。

馬斯克擠下蟬聯 4 年冠軍的亞馬遜公司創始人貝佐斯，登上全美首富 (圖片：翻攝 marketwatch)

微軟 (MSFT-US) 聯合創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 屈居第三，淨資產達 1060 億美元。跨國電腦技術公司甲骨文 (ORCL-US) 前執行長艾里森 (Larry Ellison) 排名第四，淨資產 1010 億美元。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 位居第 5 名，淨資產達 970 億美元。

值得一提的是，美國科技巨頭 Meta (META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerburg) 位居第 11 名，多年來首次跌出榜單前十名。祖克柏個人的淨資產在 2022 年暴跌了大約 710 億美元，目前的身家跌到只剩 577 億美元左右。

祖克柏去年 10 月將臉書改名為 Meta，展現進軍元宇宙的決心，但公司財報表現黯淡，今年 2 月臉書每月用戶成長陷入停滯，Meta 股價一蹶不振，讓名下資產幾乎都與 Meta 股票掛鉤的祖克柏面臨資產大幅縮水的窘境。

而去年跌出榜單外的美國前總統川普再度回歸，淨資產從去年的 25 億美元增加到 32 億美元，躋身美國富豪榜第 343 位。

去年跌出榜單外的美國前總統川普再度回歸 (圖片：AFP)

富比世編輯寫道：「紐約州總檢察長 9 月 21 日指控川普與其全球家族企業進行十多年的驚人金融欺詐，要求川普繳納至少 2.5 億美元罰款，不過請不要誤會，川普非常富有。」

隨著今年聯準會強勢升息，經濟衰退的陰霾席捲，富人並非總是變得更有錢，即使是最富有的美國人也感受到自身財富略有下滑，富比世指出，美國前 400 大富豪的總淨資產為 4 兆美元，比 2021 年減少 5000 億美元。