美400大富豪榜出爐！馬斯克榜首 川普回歸 祖克柏跌出前十 

美400大富豪榜出爐！馬斯克榜首 川普回歸 祖克柏跌出前十  (圖片：AFP)
美400大富豪榜出爐！馬斯克榜首 川普回歸 祖克柏跌出前十  (圖片：AFP)

《富比士》雜誌週二 (27 日) 公布 2022 年美國前 400 大富豪 (Forbes 400）排行榜，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 擠下亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，登上美國首富之位， Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerburg) 跌出前十榜單，前美國總統川普回歸榜單。

這次的「美國 400 富豪榜」顯示，馬斯克擠下蟬聯 4 年冠軍的亞馬遜公司創始人貝佐斯，登上全美首富，馬斯克身價 2510 億美元，遠超貝佐斯身價的 1510 億美元。

馬斯克擠下蟬聯 4 年冠軍的亞馬遜公司創始人貝佐斯，登上全美首富 (圖片：翻攝 marketwatch)
馬斯克擠下蟬聯 4 年冠軍的亞馬遜公司創始人貝佐斯，登上全美首富 (圖片：翻攝 marketwatch)

微軟 (MSFT-US) 聯合創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 屈居第三，淨資產達 1060 億美元。跨國電腦技術公司甲骨文 (ORCL-US) 前執行長艾里森 (Larry Ellison) 排名第四，淨資產 1010 億美元。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 位居第 5 名，淨資產達 970 億美元。

值得一提的是，美國科技巨頭 Meta (META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerburg) 位居第 11 名，多年來首次跌出榜單前十名。祖克柏個人的淨資產在 2022 年暴跌了大約 710 億美元，目前的身家跌到只剩 577 億美元左右。

祖克柏去年 10 月將臉書改名為 Meta，展現進軍元宇宙的決心，但公司財報表現黯淡，今年 2 月臉書每月用戶成長陷入停滯，Meta 股價一蹶不振，讓名下資產幾乎都與 Meta 股票掛鉤的祖克柏面臨資產大幅縮水的窘境。

而去年跌出榜單外的美國前總統川普再度回歸，淨資產從去年的 25 億美元增加到 32 億美元，躋身美國富豪榜第 343 位。

去年跌出榜單外的美國前總統川普再度回歸 (圖片：AFP)
去年跌出榜單外的美國前總統川普再度回歸 (圖片：AFP)

富比世編輯寫道：「紐約州總檢察長 9 月 21 日指控川普與其全球家族企業進行十多年的驚人金融欺詐，要求川普繳納至少 2.5 億美元罰款，不過請不要誤會，川普非常富有。」

隨著今年聯準會強勢升息，經濟衰退的陰霾席捲，富人並非總是變得更有錢，即使是最富有的美國人也感受到自身財富略有下滑，富比世指出，美國前 400 大富豪的總淨資產為 4 兆美元，比 2021 年減少 5000 億美元。

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