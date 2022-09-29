華爾街：不要被美債強彈態勢給騙了 Fed態度仍鷹

華爾街一些大型債券投資人警告，不要被美國公債市場周三 (28 日) 的強勁反彈給騙了，聯準會 (Fed) 還在發出鷹派信號，這才是最重要的，剩下的全是雜音。

在英國陷入債務危機的背景之下，美國政府債券市場近來備受重創，10 年期美國公債周一 (26 日) 創下疫情以來最大單日跌幅，並在英格蘭銀行 (英國央行, BOE) 宣布購債消息後急速反彈。

貝萊德美國固定收益主管 Bob Miller 表示，過去一周可看到英國公債市場的影響滲透到美債市場，後者的價值明顯遭到非國內因素削弱。

債券價格下跌之際，周三稍早，10 年期美債殖利率睽違逾十年首度衝破 4%，並在英國央行介入後扭轉走勢，美債殖利率與英債殖利率一同下滑，10 年期美債殖利率甚至一度下跌 25 個基點至 3.69%，幾乎回吐前兩天的漲幅，但還是高於一周前的 3.53%。

華爾街分析師認為，這起事件並沒有改變今年重創債市的力量，因為 Fed 還是會堅定升息，直到通膨獲得控制。

普徠仕 (T. Rowe Price) 投資級固定收益主管和基金經理 Steve Boothe 說：「我不認為今天在債市看到的情況代表 Fed 的態度有所轉變，目前利率波顯然還是受到全球正在發生的事所影響。」

一些 Fed 官員近期喊話必須繼續升息，也是拖累債券市場的一項原因。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 今表態支持年底前再升息 1.25%，因為通膨還是太高。

貝萊德美國固定收益主管 Bob Miller 將今日的美債反彈以及反映 Fed 利率預期的期貨交易視為雜音，其中部分原因與流動性不佳有關。

他說：「Fed 還有一段路要走，我不會被短期價格走勢所影響，有關市場壓力是否足夠使 Fed 讓步，投資人正議論紛紛，但這種壓力是來自美國以外的，超出了 Fed 的控制範圍。」

摩根大通資產管理首席全球策略師 David Kelly 預估，除非這起國際事件嚴重影響美國經濟，否則 Fed 不會改變當前的政策立場，他說：「Fed 意識到，任何鴿派轉向的跡象都會導致長期利率下滑，這將使他們為收緊金融條件所做的一切努力付之一炬。」

AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 也認為，除非美國市場出現問題，不然 Fed 似乎已下定決心要完成他們的使命。