派樂騰將在迪克體育用品店內銷售健身器材 為首椿實體業務合作案

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 將開始在迪克體育用品 (Dick’s Sporting Goods)(DKS-US) 實體店內銷售其飛輪、跑步機和其他產品，這是陷入苦苦掙扎的健身器材製造商擴大其客戶群的最新動作。

此次合作將使迪克成為第一家在其同名商店之外銷售派樂騰設備的實體零售商。派樂騰在 8 月開始在亞馬遜 (AMZN-US) 上銷售其產品之前，長期以來一直是一家專門直接面向消費者的企業。

兩家公司尚未確定發布日期，但表示目標是在假日購物季能及時在 100 多家迪克分店中推出派樂騰產品。迪克在美國擁有 700 多家門市。

兩家公司周四 (29 日) 宣布，迪克將銷售派樂騰的 Bike、Bike+、跑步機和用鏡頭追踪人體動作的訓練系統 Guide，還包括自行車鞋和運動墊。這些產品將在特定的派樂騰展示區中展示，迪克員工將接受培訓以協助客戶使用這些產品。迪克的購物者還可以在商店官網訂購派樂騰產品，選擇外送或自取。

派樂騰和迪克的產品定價不會有所不同，不過迪克暫時不會銷售最近剛發表售價 3195 美元的派樂騰划船機，目前只能預購。

在疫情期間需求激增後，派樂騰最近一直在努力擴大其客戶群並阻止其損失。與迪克的合作是 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 轉型計劃的最新步驟。麥卡錫在 2 月接替聯合創始人佛利 (John Foley) 擔任最高職位。

麥卡錫一直致力於擴大公司的付費用戶群，並監督派樂騰在全美的自行車租賃、認證二手設備以及與亞馬遜的合作。

派樂騰全球直銷資深副總裁帕克 (Jen Parker) 表示：「與迪克的這種合作夥伴關係非常適合我們的品牌和爭取會員目標。」