專家：Fed仍有許多工作要做 明年美國經濟恐陷入衰退

避險基金 Citadel 創辦人兼執行長 Ken Griffin 週三 (28 日) 表示，即使在一系列大幅升息後，美國聯準會 (Fed) 仍有許多工作要做，以降低通膨。

Griffin 表示，通膨問題存在心理因素，美國民眾不應開始認為通膨超過 5% 是常態，一旦期望值被廣泛接受，就會變成現實，成為薪資談判的籌碼。因此，重要的是，不能讓通膨預期失控。

8 月消費者物價指數年增 8.3%，接近 40 年高點，高於市場普遍預期。為抑制通膨，Fed 正以 1980 年代以來最激進的步伐收緊貨幣政策。上週連續第三次升息 3 碼，並表示未來還會有更多升息。

Griffin 說，他認為 Fed 要抑制通膨，又要避免讓經濟陷入衰退，是一項艱鉅任務。他預期，明年美國經濟很可能陷入衰退。「衰退肯定會發生，這只是時間和程度的問題。」Griffin 說。

瑞銀先前表示，從最新經濟數據來看，經濟在未來 12 個月內陷入衰退的可能性已經升至 60%，並且正處於萎縮階段，不過還不會演變為全面性的衰退。

摩根士丹利前亞洲區董事長、經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 則認為，隨著此次重大貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，美國肯定會陷入衰退，Fed 主席鮑爾將別無選擇，只能採取前主席沃克 (Paul Volcker) 的方式來收緊貨幣政策。