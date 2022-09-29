10年期美債殖利率大幅反彈 收復前一日部分跌幅

美國國債殖利率周四 (29 日) 全線攀升，10 年期國債殖利率收復了周三 (28 日) 的部分跌幅；當日英格蘭銀行宣布購長期天英國國債，以在穩定英國混亂的金融市場。

美東時間清晨 6 點 10 分，指標 10 年期國債殖利率上揚 13.7 個基點至 3.844%。在周三盤中，它曾短暫突破 4% 大關，之後暴跌 25 個基點，為 2020 年以來最大的盤中跌幅。

對政策敏感的 2 年期美國國債殖利率也走高，上漲 12.9 個基點至 4.223%。殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

債券市場一直在應對與利率上升、衰退在即以及全球貨幣市場高度波動的擔憂。

本周稍早，英鎊兌美元跌至歷史低點，英國 10 年期國債殖利率飆升至 14 年高點。英格蘭銀行周三表示，計畫暫時延後出售金邊債券並決定購買長期債券以穩定局勢。

與此同時，一系列 Fed 理事在本周先後發表了鷹派言論，導致交易員預計利率將進一步上揚。這也引發了擔心升息速度的投資人對經濟衰退的擔憂。

Fed 的其他理事也將於周四發表講話。

周四將公布截至 9 月 24 日當周的初請失業金人數，可觀察勞動市場走向。第 2 季國內生產總值 (GDP) 終值和 GDP 物價指數成長率也將公佈，提供經濟成長的詳細訊息。