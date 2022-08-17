〈元太法說〉產能仍供不應求 未來三年資本支出維持50-60億元高檔

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近期在兩岸展開新一波擴產規劃，除拍板新竹新廠辦產線建置計畫外，在桃園觀音、中國揚州也都有新廠建置計畫，元太說，現階段產能仍無法滿足客戶需求，預期未來三年資本支出都將維持在 50-60 億元高檔。

元太年初就估今年資本支出將達 50-60 億元，較去年倍增，除去年拍板的新材料產線、新竹新廠辦依進度陸續開出建置外，日前也確定在興建中的新竹廠辦大樓新設第 5 條、第 6 條電子紙薄膜產線，並分別砸下 33.05 億元、人民幣 3.25 億元 (約新台幣 14.42 億元) 新設觀音廠、揚州新廠，擴充材料產能。

元太財務長陳樂群表示，元太對未來產能布局策略是以上游材料端為主，後端模組則希望透過結盟夥伴擴大，此外，PI 軟性材料、周邊膜 / 膠材也會納入擴充規劃。

元太董事長李政昊則說，日前拍板在新竹新廠辦大樓建置第 5 條、第 6 條電子紙薄膜產線，在單位產能設計規劃上將是既有產線的 1.5 倍，代表新廠辦大樓已有一半空間被填滿，不過這兩條產線也有待 2023 年底大樓完工後才會進駐，具體貢獻將落在 2024 年。

外界也關注桃園觀音、揚州擴產的規劃，李政昊指出，目前觀音廠仍在初期規劃階段，但可用空間將大於正在興建的新竹廠辦大樓，並預計 2024 取得證照、力拚 2025 年上線，揚州新廠則是會在目前廠區未使用的另一半空間新建。

法人推估，元太未來五年後，整體產能將較 2020 年大增 8 至 10 倍，對此，李政昊未正面回應，但他說，元太對擴產相對謹慎，沒有相對把握不會執行擴產，希望把規模做大、強化成本競爭優勢，顯見對未來需求相當樂觀。

另一方面，法人也好奇元太未來配息，陳樂群回應，配息須由董事會決議，由於元太未來 2-3 年有許多擴產計畫，對於現金運用也會有一定評估、規劃。