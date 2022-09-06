華為推典藏版電子紙平板新品 元太受惠

華為今 (6) 日舉行秋季新品發表會，除推出首款可支援衛星通訊的智慧手機 Mate 50 系列外，也升級旗下電子紙平板產品，推出華為 MatePad Paper 墨水平板典藏版新品，其中，10.3 吋的電子紙模組同樣是由元太 (8069-TW) 供應，可望為營運再添動能。

華為是在今年 MWC(世界通訊大會) 中首度發表採用電子紙應用的平板產品 MatePad Paper，也是元太首度打入華為供應鏈的產品，雙方將共同搶攻教育平板市場商機，尤其電子紙不會自發光的特性，可望保護學童眼睛。

華為今日在 Mate 50 秋季發布會上，除發表眾所矚目的 Mate 50 智慧型手機新品外，再釋出典藏版的墨水平板 MatePad Paper，同樣採用 10.3 吋電子紙模組，具備雅黑十字皮紋、LTE 高速連接功能，也提升整體讀寫體驗，建議售價則落在人民幣 4999 元 (約新台幣 22000 元)。

元太近年為拓展電子紙產業生態圈，在中國市場就與京東方、興泰科技等共組發起成立電子紙產業聯盟，鎖定教育、零售等八大領域應用，截至今年 7 月底參與會員數也正式突破 120 家。

展望下半年營運，元太認為，在新產能陸續開出下，營收、獲利仍可望逐季成長，毛利率也將隨材料產能擴充到位下，往正向發展，產能規劃上，繼新竹新廠辦大樓後，再啟動新一輪擴產計畫，規劃在桃園觀音、揚州既有廠房旁邊，再擴建新廠。