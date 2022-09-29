美國銀行股未因升息受惠 表現不如預期

通常升息對銀行股有利，在升息環境下，有助提升銀行獲利。然而，在美國聯準會 (Fed) 持續激進升息，導致經濟衰退機率升溫的情況下，投資人擔憂銀行信用風險，導致相關類股表現不佳，未能因升息受惠。

Autonomous Research 分析師透過 KBW 納斯達克銀行指數與 10 年期美國公債殖利率走勢的相關性進行研究，發現自 2008 年全球金融危機以來，兩者走勢通常呈正相關。然而，到 2022 年為止，卻轉向負相關。尤其是 5 月 10 年期公債殖利率達到 3% 以來，這樣的情況更加明顯。

報導指出，在升息背景下，美股銀行股表現卻不如預期，有多項因素，其中最重要的是，市場越來越擔心債務違約機率上升。Piper Sandler 分析師最近對投資者客戶進行的一項調查中，55% 受訪者表示，信用風險是銀行如今面臨的最大短期風險，遠高於去年調查的 5%。

前兩季獲利下降，主要是由於投資銀行活動自去年的新高記錄回跌，銀行今年的效率比轉趨惡化。此外，房貸利率迅速上升，以及主要股票和債券指數下跌，也打擊財富和資產管理業務及其相關收入。

Diebold Nixdorf 顧問和諮詢主管鮑利 (Simon Powley) 表示，因此，銀行被迫開展其他收費業務，「以有助其營收來源多元化，同時也抵消貸款需求問題。」

Roosevelt Investments 資深投資組合經理人貝諾維茲 (Jason Benowitz) 表示：「銀行業是第 2 季財報季表現最差的產業之一，因為營收成長微弱，獲利降幅很大。」「我們預計第 3 季會從這個低水準有所改善。」