〈財報〉投資銀行業務弱於預期 大摩第2季業績未達預期

由於投資銀行業務營收弱於預期，摩根士丹利 (MS-US) 周四 (14 日) 公布的第 2 季業績低於分析師對獲利和營收的預期。

第 2 季財報業績數字如下：

●每股獲利 1.39 美元，低於 Refinitiv 分析師估計的 1.53 美元

●營收 131.3 億美元，低於預期的 134.8 億美元

大摩在財報聲明中表示，獲利年減 29% 至 25 億美元，合每股 1.39 美元。由於投資銀行業務營收急劇下降 55%，營收下降 11% 至 131.3 億美元。

財報結果也證實了部分分析師對摩根士丹利的擔憂。摩根士丹利在華爾街擁有規模較大的股票資本市場業務。該公司的投資銀行部門在第 2 季創造了 10.7 億美元的收入，比分析師估計的 14.7 億美元低了 4 億美元，而且該預測在最近幾周就已被調降了。

該行股價在周四盤前交易中下跌近 1%。

華爾街銀行正在努力應對今年 IPO 以及債券和股票發行的崩盤，這與去年推動業績成長的交易熱潮大相徑庭。這種變化是由金融資產普遍下跌、對經濟衰退可能性的悲觀情緒，以及俄羅斯入侵烏克蘭所引發的。

CEO 戈爾曼 (James Gorman) 在財報聲明中表示，「總體而言，相較於一段時間以來更加動盪的市場環境，本公司上季實現了穩健的業績。」他補充說，良好的交易數字「有助部分抵消投資銀行活動的疲軟」。

摩根士丹利聯席總裁皮克 (Ted Pick) 上月表示，在 Fed 結束近 15 年的寬鬆貨幣政策之後，市場將受到對通脹和衰退的擔憂的主導。

他說：「銀行業的活動已經平靜一些，因為人們正試圖弄清楚我們是否遲早會釐清這種轉變。」