專家：等待絕對底部是一個錯誤 投資人現在應逢低買進

凱雷集團 (Carlyle) 共同創辦人 David Rubenstein 週三 (28 日) 表示，投資人不應該再等待股市觸底，現在就應採取行動，逢低買進優質股進，並為長期成長做好準備。

Rubenstein 說，投資界的巨額財富，往往是透過以折扣價購買東西而獲得。他指出，在過去 10 年左右時間裡，美股處於牛市週期，沒太多折扣。不過，如今美股已經陷入熊市，並持續震盪，意味著許多股票的價格相對折價。截至週三 ，標準普爾 500 指數今年迄今已下跌逾 22%。

Rubenstein 也表示，投資者應該現在就開始逢低買進，而不是試圖等待絕對觸底。「在市場中尋找底部或頂部是愚蠢的行為。在我看來，試圖等待絕對的底部可能是一個錯誤。」Rubenstein 說道。

Rubenstein 也說，如今美股與底部距離，已較高點要接近很多。他認為股票不會再從當前水平再跌 50% 或 25%。

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 日前也表示，通膨觸頂，加上有吸引力的股票估值和極度低迷的市場情緒，表明市場觸底可能迫在眉睫。在他看來，投資人過度看跌股市。

Kolanovic 認為，Fed 可能在未來幾個月轉向鴿派立場，並推動股市走高的催化劑。「未來幾個月 Fed 出現一些鴿派立場的可能性越來越大，這將有助於推動成長股再度出現技術性反彈，並最終可能結束股市的大幅下跌。」Kolanovic 說道。