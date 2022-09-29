Airbnb共同創辦人 已加入特斯拉董事會

根據監管文件顯示，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 已任命知名民宿共享平台 Airbnb(ABNB-US) 共同創辦人 Joe Gebbia 為新董事。

特斯拉於週三 (28 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件揭露，Gebbia 已加入特斯拉董事會，且任命已於 9 月 25 日生效。

文件內容也顯示，Gebbia 自願放棄現金薪酬，且直到 2023 年 7 月以前不會接受任何股權獎勵。

特斯拉將在週五舉行 AI Day 活動，各界期待執行長馬斯克向世人展示 Optimus 人形機器人原型。他曾表示，Optimus 未來會比電動車、自動駕駛技術更有價值，也曾預告可能在 2023 年開始量產這款機器人。

不過有機器人專家、投資人和分析師針對特斯拉質疑，它能否展示技術進步，證明在工廠、家庭和其他地方使用「通用」機器人是合理的。特斯拉目前已經使用數百個專為生產汽車特定工作而設計的機器人。

電動車方面，特斯拉執行長馬斯克曾預估，特斯拉今年應該能達成生產、交車超過 150 萬輛電動汽車。目前特斯拉前兩季已交 56 萬輛左右的汽車。 而 Global Equities Research 分析師實際參訪特斯拉工廠，並追蹤生產、交付的最新數據之後，預估第四季特斯拉交車將逾 51 萬輛。

推算特斯拉若想達成 150 萬輛的全年目標，第三季至少要繳交出 42 萬輛的新高紀錄，至於能否成真，特斯拉很快就會揭曉正確答案。