特斯拉將在美召回近110萬輛車 更新車窗安全系統

根據路透周四（22 日）報導，特斯拉將在美國召回近 110 萬輛車，原因是其車窗自動反轉系統在偵測到障礙物時無法做出正確反應，增添受傷風險。

此次特斯拉召回的車型包括 2017 至 2022 年的 Model 3、2020 至 2021 年的 Model Y，還有 2021 年至 2022 年的 Model S 和 Model X。

特斯拉向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，將對自動車窗反轉系統運用空中升級技術（Over-the-Air, OTA）進行更新。同時特斯拉也表示，這此召修並未涉及任何相關保修索賠、現場報告、車禍事故及傷亡事件。

NHTSA 表示，如果沒有適當的車窗安全系統，車窗關閉時可能會壓傷駕駛與乘客，進而增加受傷風險，並稱這些車輛並未符合聯邦機構電動車窗安全的標準要求。

特斯拉表示，在 8 月的產品測試中，員工發現窗口的自動反轉系統的性能「在對擠壓檢測的影響上有比預期更大的變化」。隨後經過大量的額外測試，特斯拉確定車輛的車窗安全系統不符合要求。

該公司表示，從 9 月 13 日開始，在生產中與交付前的車輛都會收到設置電動車窗系統的軟體更新通知。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 0.56%，每股暫報 302.49 美元。