雖完成升級 傳特斯拉刻意降低上海廠產能

知情人士表示，即使最近進行升級，特斯拉 (TSLA-US) 仍計畫年底前將其上海廠產能保持在約 93% 的水準，這對於這家美國電動車製造商來說是罕見的決定。

自該廠於 2019 年底在其第二大市場運作以來，特斯拉一直尋求在該廠進行滿載運行，最近將其每周產量提高 30% 至最多 22000 輛。

此事並未公開，不願透露姓名的消息人士沒有說明決定不全力運作的理由，甚至還有人說這個數字低於預期。

特斯拉對此沒有回應。

然而，值得注意的是，目前正值中國本土電動車 (EV) 製造商在經濟急劇疲軟的情況下競爭日益激烈，因為受限於嚴格的疫情限制措施，消費量大幅下降。

消息人士補充說，升級後的工廠可以生產 14000 輛 Model Y 和 8000 輛 Model 3。除了升級和今年兩個月的全上海疫情封鎖期間，特斯拉一直試圖保持其滿載運行。

消息人士指出，現在特斯拉計畫在今年底前每周生產 20500 輛，包括 13000 輛 Model Y 和 7500 輛 Model 3。

中國乘用車協會 (CPCA) 的數據顯示，今年前 8 個月，特斯拉在中國的銷量增加近 60%。

但這個增速遠弱於同期新能源汽車的整體市場，後者的銷量翻了一倍多。

自上個月以來，該公司已將在中國的交車等待時間至少縮短了 4 次，現在至少縮短至 1 周，此外還向在 9 月 16 日至 30 日期間提​車貨的特斯拉保險買家提供 8000 元人民幣（1100 美元）的回扣。

分析師表示，此舉意在鎖定更多訂單。

今年前 8 個月，特斯拉在中國銷售了 60% 的中國製造汽車，其餘出口到澳大利亞、歐洲、日本和新加坡等海外市場。