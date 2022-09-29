〈新股IPO〉零跑汽車、萬物雲赴港掛牌 首日收盤低於招股價

中國零跑汽車 (09863-HK) 和房地產開發商萬科 (02202-HK) 物業子公司萬物雲 (02602-HK)，周四 (29 日) 在港交所掛牌上市，兩檔股票首日開盤即跌破發行價，其中，零跑汽車盤中跌幅一度超過 41%，收盤價為 33.7 港元，較招股價低 29.8%；萬物雲收盤價報 46.75 港元，較招股價低 5.3%。

零跑汽車和萬物雲兩家公司，在先前首次公開募股 (IPO) 中，共籌得逾 15 億美元資金。

零跑汽車成立於 2015 年，在 2019 年首度交付產品。今年前 8 個月累計交付 76,563 輛電動車，是中國造車勢力耀眼新星，也是繼「蔚小理」之後的第四家 IPO 造車新勢力。

零跑汽車股票發行價為 48 港元。招股書顯示，該公司在 2021 年 8 月和 11 月，分別實施了 C1、C2 輪融資，該兩輪融資每股對價成本均為人民幣 27.26 元，約折合 29.73 港元。

根據招股書，零跑汽車自 2018 年 11 月實施 Pre-A1 輪融資以來，總共實施了 8 輪融資，融資總額累計達人民幣 118.655 億元。其中，C1、C2 兩輪融資總額為人民幣 60.805 億元，在總融資額的比例過半。

另外在萬物雲的部分，中國房地產開發商萬科是該公司的大股東，萬物雲在 IPO 籌得港幣 56 億元的資金，每股定價為 49.35 港元。

2019 年至 2021 年，萬物雲的營收分別為人民幣 139.27 億元、181.45 億元和 237.05 億元，今年第 1 季營收則為人民幣 68.48 億元。

根據周三公告，這回零跑汽車香港 IPO，散戶投資人參與認購比例偏低，僅為公開發行股票約 1,310 萬股的 0.16 倍；而向機構投資者的發行部分，則出現小幅度超額認購。

不過，萬物雲的情況相對良好。其中，散戶投資人在公開發行股票 1,170 萬股的認購比例約 0.82 倍；而向機構投資者的發行部分，認購倍數約落在 3.3 倍。

整體而言，受大環境影響，今年新股上市和整體市場都面臨艱難局面。一份統計數據顯示，2022 年有 16 檔 IPO 規模超過 1 億美元的股票在港交所上市，但其中半數於首日交易中跌破發行價，5 檔上漲，3 檔持平。