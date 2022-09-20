〈新股IPO〉港股今年來最大新發IPO來了！萬物雲啟動招股

萬科 (000002-CN) 旗下物業管理公司萬物雲周一（19 日）啟動招股，並定下周四在港交所掛牌上市，發行規模最高將達到 9 億美元，有望成為今年來香港最大新發首度公開發行股票（IPO）。

萬物雲發布公告，在周一至周四展開招股，全球共計擬發售 1.167 億 H 股，其中國際發售股份占 1.05 億股，發售價區間為每股 47.1 港元至 52.7 港元，上市後總市值約 549.72 億港元至 615.07 億港元。

在募集資金用途上，其中 25% 將用於研發 AIoT 及 BPaaS 解決方案、20% 在未來三至五年用於收購三至五家增值服務提供商、10% 用來延攬與培養人才、10% 投入營運資金及一般公司用途。

招股書數據顯示，2019 年至 2021 年，萬物雲的營收分別為人民幣 139.27 億元、181.45 億元、237.05 億元，今年第 1 季營收則為 68.48 億元。

上月底萬科董事會主席郁亮說：「萬科分拆物業服務上市，不是『賣豬仔』，以好的價錢賣掉，而是企業透過上市，獲得更大的發展空間。」

2020 年 10 月，萬科將「萬科物業」的名稱改為「萬物雲」，而萬物雲旗下業務涵蓋社區管理、城市管理、公共物業管理等方面。