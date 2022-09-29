〈美股盤後〉美債殖利率暴跌 道瓊標普終結連六黑

隨著英國央行緊急干預購債救市，全球債市相繼回暖，美債殖利率暴跌，美股週三 (28 日) 開高走高。由於颶風伊恩 (Hurricane Ian) 造成美國墨西哥灣地區約 11% 的石油生產和 8.56% 的天然氣生產已關閉，推動油價上漲 3% 以上，能源帶動大盤走高，蘋果逆勢走低，四大指數集體收紅。

道瓊收漲近 550 點，從 2022 年的低點大幅反彈，標普升近 2%， 結束連續六個交易日頹勢，那指收紅 2.05%，費半走揚 1.22%。

英國央行週三表示將暫時購買英國長期債券，以穩定其暴跌的貨幣，英鎊反彈，10 年期美債殖利率從單日高點 4% 回落至 3.7% 左右。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 週三點評，鑑於當前市場形勢，英國央行購買英債的操作是在做正確的事，試圖恢復有序的市場狀況，但這無法真正解決英國政策問題。

聯準會官員堅定鷹派立場，相較於聯準會主席鮑爾暗示經濟衰退是遏制通膨的必要舉措，美國副財長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 樂觀稱，拜登政府對美國經濟的未來充滿信心，美國有可能在保持增長同時降低通膨，經濟可能實現軟著陸。

烏俄戰爭方面，美國總統拜登週三批准向烏克蘭提供額外 11 億美元的軍援。此外，莫斯科最快本週就會併吞烏克蘭南部和東部四個被俄羅斯佔領的地區，公布其選民以壓倒性票數同意加入俄國。

歐洲能源危機四起，歐盟持續調查北溪一號和北溪二號天然氣管線洩漏原因，歐美多國政府懷疑蓄意破壞管線的幕後主謀是俄羅斯，俄羅斯則嚴詞否認參與破壞的指控。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.16 億例，死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體收漲，能源、通訊服務和非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Meta (META-US) ) 上漲 5.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.97%。

道瓊成分股以家得寶領漲。家得寶 (HD-US) 大漲 5.02%；波音 (BA-US) 大漲 4.65%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.7%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.38%；開拓重工 (CAT-US) 大漲 3.28%。

費半成分股普遍走升。英特爾 (INTC-US) 漲 0.89%；美光 (MU-US) 漲 0.83%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%；AMD (AMD-US) 上漲 1.77%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.20%；高通 (QCOM-US) 下滑 1.17%；德儀 (TXN-US) 漲 1.30%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.90%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.63%。

企業新聞

受蘋果放棄 iPhone 增產計畫影響，蘋果 (AAPL-US) 週三下滑 1.27% 至每股 149.84 美元。天風國際證券分析師郭明錤週三推文稱：「蘋果放棄 iPhone 增產的傳聞有點奇怪。之前調查顯示，蘋果有轉換 iPhone 14/14 Plus 產線到 iPhone 14 Pro/14 Pro Max / 降價 iPhone 13 的計畫，但我沒聽過有任何整體 iPhone 增產計畫。」

波音 (BA-US) 走升 4.65% 至每股 133.44 美元。波音與台灣中華航空 (China Airlines) 敲定 787 夢幻客機 (Dreamliner) 訂單。據報導，16 架波音 787-9 客機總價 46 億美元，中華航空可選擇再購買 8 架。

全球電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 3.15% 至每股 118.01 美元。亞馬遜週三推出一系列新品，包括新一代具書寫功能的 Kindle、新機器人 Astro，以及床頭睡眠追蹤器等。

日月光 ADR (ASX-US) 收低 1.90% 至每股 5.15 美元，換算價每股 82.09 元，折溢價率為 4.97%。日月光週三表示攜手高通 (Qualcomm) 等多家企業和機構，建立全球首座 5G mmWave NR-DC SA 智慧工廠，以解決勞動力短缺，並順應多樣且多變的訂單需求。

經濟數據

美國 8 月商品貿易收支初值報 - 873 億美元，前值 - 901.9 億美元

美國 8 月批發庫存月增率初值報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 8 月成屋待完成銷售月率報 - 2%，預期 - 1.4%，前值 - 1%

美國 8 月成屋待完成銷售年率報 - 22.5%，預期 - 24.5%，前值 - 22.5%

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 44.3 萬桶，前值 114.2 萬桶

美國上周 EIA 汽油庫存變動預期 70.9 萬桶，前值 156.9 萬桶

華爾街分析

法國興業銀行貨幣策略師 Kenneth Broux 表示，日前債券殖利率的飆升威脅到房地產市場和更廣泛的經濟。但英國央行仍必須升息利率，這也有傳染因素。國際貨幣基金 (IMF) 和美國財政部前一日表示，擔心全球危機從英債蔓延到其他市場。

Wilshire 投資長 Josh Emanuel 表示：「所有人的目光都集中在通膨和利率上，聯準會鷹派或更鷹派的態度無疑使股市進入了一個令人擔憂的時期。從現在開始，如果投資人看到債券殖利率走低，這對股市來說是一個好兆頭。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主