〈英特爾創新日〉美銀仍看衰英特爾：未來3-5年市場持續流失

英特爾 (INTC-US) 周三 (28 日) 在 Intel Innovation 2022 中，展示客戶端和資料中心產品的詳細路線圖。然而，美銀在該大會後仍給予英特爾股票「遜於大盤」的評級，目標價 30 美元，並在報告中概述其主要觀點，指出英特爾仍存在關鍵不利因素。

英特爾周三上升 0.89%，收每股 27.13 美元，今年迄今仍有 47% 以上跌幅。

美銀以視訊方式參與會議。英特爾規劃在 4 年之內發展 5 個製程節點，目前發展進度符合預期，但美銀仍持續質疑其整體 IDM 戰略。

英特爾也展示預定 10 月發布的下一代 Intel 7 桌機 CPU Raptor Lake。美銀寫道：「值得注意的是，該處理器跟上一代旗艦價格 589 美元同價，且比 AMD 競爭產品 699 美元便宜。雖然英特爾正積極捍衛其 CPU 市占，我們注意到，英特爾過去一年可能一直面臨成本上升的問題，這恐進一步壓迫利潤。」

此外，英特爾也推出據說市場期待已久的 Ponte Vecchio 數據中心 GPU，以及 Arc A Series 桌機 GPU。

美銀解釋道：「值得注意的是，Arc 系列卡是推遲許久後才問世，且與競爭產品 (英特爾 6 奈米, AMD 5 奈米, Nvidia 4 奈米) 相比，存在製程節點的劣勢。」

最後，美銀表示，英特爾持續拓展 AI/ML 解決方案，也宣布運算視覺平台 Intel Geti，可成為企業主流 AI。

「整體而言，英特爾持續在成為終端對終端的客戶 / 資料中心供應商方面取得長足進步，也就是更大步邁向人工智慧 / 圖形 / 加速器方面。」

Arya 補充說：「然而，今日宣布的消息並未改變我們對英特爾未來 3 至 5 年將讓出市占的看法，我們維持英特爾『低於市場表現』的看法，也依舊主張買進其競爭對手 AMD (AMD-US)、Nividia (NVDA-US) 和 Marvell (MRVL-US)。」