美銀估：全球公債今年損失 寫下1949年以來最嚴重

美國銀行全球研究部週五 (23 日) 發布報告預測，全球政府債券損失，將是自 1949 年以來最糟糕的一年，目前投資人情緒已跌至金融危機以來最低。

自 8 月 1 日以來，美國公債殖利率勁揚 110 基點，英國公債殖利率飆升 123 基點，法國主權綠色債券 (OAT) 殖利率升 83 個基點，創 1994 年以來最快的速度上揚，德國公債殖利率上升 87 個基點，為 1990 年以來最快。

美國銀行證券策略師 Michael Hartnett 預測：「目前情況極其嚴峻，2022 年全球公債跌勢將比 1949 年 (馬歇爾計劃)、1931 年 (奧地利信貸銀行危機)、1920 年 (凡爾賽條約) 以來更慘烈。」

Hartnett 引述 EPFR Global 數據指出，截至 9 月 21 日當週，債券基金資金流出 69 億美元，全球股票基金資金流出 78 億美元，黃金則流出 4 億美元。同時，美銀的牛熊指標又回到最大看跌水平。

投資人信心降至 2008 年全球金融風暴以來的最差水平 (圖片：AFP)

數據還指出，投資人現金持有規模增加 303 億美元，投資人信心降至 2008 年全球金融風暴以來的最差水平。

Hartnett 預估，債券崩盤可能導致出現信貸事件，以及威脅全球最擁擠的交易，包括美元、科技股等，當投資人賣出他們喜好和持有的東西，那就是債市真正投降時刻。

Hartnett 進一步提到，投資人正面臨更多的通膨、利率和經濟衰退的衝擊，而最近幾週債券崩盤顯示信用價差 (credit spread) 處於高位，目前股市還沒有觸底。