傳奇經理人Druckenmiller：美國經濟明年將硬著陸 衰退比預期更嚴重

金融大鱷索羅斯前軍師、傳奇經理人德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）周三（28 日）受訪時表示，美國聯準會（Fed）試圖迅速消除其過去 10 年來利用寬鬆貨幣促進經濟擴張的政策，對美國經濟來說不會有好結果。他認為，美國明年經濟將「硬著陸」，經濟衰退可能比許多人預期的還要嚴重。

德魯肯米勒周三在財經媒體 CNBC 和金融雜誌「機構投資人」（Institutional Investor）主辦的「Delivering Alpha」會議表示，2023 年底美國經濟將出現硬著陸，如果明年底沒有出現經濟衰退反而會感到驚訝；儘管具體時間仍未知，但一定是在明年底，而且不是普通的經濟危機，不排除有很糟糕的事情會發生。

德魯肯米勒認為過去 10 年非同尋常的量化寬鬆與超低利率造成資產泡沫，他甚至說過去所有導致牛市的因素不僅停了，而且每一個都在逆轉，大麻煩將至。

德魯肯米勒表示，Fed 提出「荒謬的短期理論」，認為通膨是與疫情密切相關的供應鏈和需求因素驅動，這是個政策錯誤。

他說：「犯錯時就該認錯。但現實是 Fed 在新冠疫情爆發後的 9 或 10 個月什麼都沒做，只是買了 1,200 億美元的債券，Fed 的錯誤政策帶來的影響將伴隨我們很長一段時間。」

德魯肯米勒曾管理過金融大鱷索羅斯的量子基金，並在 1992 年幫助做空英鎊後一舉成名。不過他在 2010 年 8 月向業界正式宣布退休，同時決定關閉營運 30 年的基金 Duquesne Capital Management，因為該基金當年未達到自己所訂下的長遠成長目標，當時基金規模約為 120 億美元。

與此同時，德魯肯米勒還批評英國的政策制訂者，先前英國公布將實施 450 億英鎊（約 480 億美元）規模的減稅計畫，不僅引發英鎊與英國債券波動，還引發市場對全球經濟危機蔓延的擔憂，直到英國央行（BOE）周三出手安撫市場才平息。

德魯肯米勒稱，英國的情況相當嚴重，因為 30% 的抵押貸款利率正朝著變動利率（variable rates）發展，並說「你不能拿著納稅人的錢以 4% 的利率購買債券」。