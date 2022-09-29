〈紐約匯市〉英國央行購債救市 英鎊強彈 DXY高點回落

英國央行周三 (28 日) 宣布緊急購債計畫，帶動英鎊強勢反彈。隨著美元指數自 20 年高點大幅回落，歐元、澳幣等非美貨幣齊升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.21%，報 112.73。

為穩定市場秩序，英國央行周三臨時宣布購債計畫，承諾即日起至 10 月 14 日盡可能購買更多長天期金邊債券。

購債消息傳出後，英鎊走勢震盪，盤中最高升至 1.0915 美元，最低 1.0540 美元，截稿前上漲 1.43% 至 1.0882 美元。

富國銀行 (Wells Fargo) 總經策略師 Erik Nelson 表示：「英國央行的干預行動正廣泛驅動匯市交易。到處都有金融壓力，殖利率在上升，美元也在上漲，需要有人來緩和金融壓力和恐慌情緒，這在英國央行介入後獲得緩解，進而提振英鎊和其他貨幣。」

不過，Nelson 認為情況可能只是暫時的，因為英國還要面對高通膨等總體經濟趨勢，相較於歐元區和英國必須應對能源危機，美國經濟增速穩健許多，因此，未來幾個月美元仍將繼續走高。

美元回落之際，歐元兌美元上漲 1.5% 至 0.9736 美元，日元兌美元上揚 0.5% 至 144.08 美元。

對投資人情緒較為敏感的澳幣，盤中歷經震盪走勢後自 2 年低點強彈，截稿前漲 1.43% 至 0.6524 美元。紐元兌美元也揚升 1.7% 至 0.5731 美元。

對美國聯準會 (Fed) 的升息預期使人民幣承壓，在岸、離岸人民幣兌美元周三雙雙貶破 7.2 大關，創下紀錄新低。

截稿前，離岸人民幣扭轉跌勢，小漲 0.26% 至 7.1543 人民幣，在岸人民幣也收復部分跌勢，兌美元匯率跌 0.36% 至 7.1995 美元。

截至台灣時間周四 (29 日) 約 6:00 價格：