挺過多空循環考驗 12檔台股基金繳出10倍亮眼績效

聯準會放鷹拖累全球股市劇烈震盪，但仍有基金逆勢繳出好成績，統計投信所發行的海內外股票型基金，有 12 檔台股基金自成立以來，歷經多空循環考驗績效仍有 10 倍以上的好成績。

這 12 檔上榜的台股基金，今年以來受台股大跌影響，績效全都由正轉負，但如果以長線角度來看，這些上市超過 20 年的老字號基金在歷經市場多空循環，仍相對抗震，自成立迄今績效都超過 1000% 以上。

進一步檢視這些基金的規模，其中包括 PGIM 保德信高成長基金、統一全天候基金、統一黑馬基金、群益馬拉松基金、統一奔騰基金等 5 檔基金，不僅績效亮眼，而且受益人數都超過 1 萬人以上，顯示操作績效受到投資人肯定。

投信業者指出，台股受惠於科技股長期維持高速成長，帶動基金績效表現，加上基金團隊坐擁豐富資源，助攻操盤手在經歷過多次景氣多空循環，不論市場行情高低，多能繳出不錯的報酬成績。

保德信台股團隊表示，近期台股受到美股下跌以及全球大環境影響，評價與獲利下修使指數破底承壓，投資氣氛低迷，預期到今年底前台股仍需視美國通膨與升息走勢是否符合預期。

目前市場預估，至 2023 年第 1 季將是美國最後一次升息，若資金緊縮能放緩，對於資金造成的股價走跌影響將能緩和。

保德信台股團隊指出，除了檢視 CPI 數據，核心 CPI 是另一個需要觀察的重點，雖然美國 8 月 CPI 年增率在能源價格下滑之下，由 8.5% 降至 8.3%，顯示核心商品價格已達高峰，然進一步檢視核心 CPI 卻因為住房成本持續呈現月增，導致年增率不減反增，擴大至 6.2%，該數據將是聯準會聚焦的核心物價關鍵指標。

保德信台股團隊認為，目前市場對於第四季期待降溫，預期震盪區間將隨之擴大，也提高了指數操作難度，但因評價面也已經過大幅下修，建議擇機配置明年具有鮮明趨勢性的個股，投資維持中性看待。

