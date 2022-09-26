台股失守國安基金防線 收復萬四看三大指標

美國聯準會鷹森森，拖累台股隨美股今 (26) 日終場重挫 340 點，跌破國安基金防線 13950 點，投信認為，在美股弱、美元獨強下，台股走勢恐持續受到壓抑，能否重回萬四大關看三個指標：美元指數、半導體指標股與台股量能。

台股今天一開盤就失守萬四關卡，指數終場收在 13778.19 點，跌破國安基金 7 月 12 日宣布護盤的 13950 點，國安基金防線宣告潰堤。

PGIM 保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，市場持續消化聯準會強勢升息以及科技業庫存調整、產能利用率下降、價格下調等狀況，導致市場對於經濟衰退的擔憂攀升，導致台股未能守住前波低點。

柯鴻旼指出，國際原物料價格下跌，從消費信心下滑可預期今年第 4 季將呈現旺季不旺；不過，只要國際市場未有黑天鵝事件，預料 11、12 月台股將開始逐步反應明年產業與景氣，屆時反彈行情可期。

柯鴻旼表示，在全球景氣擴張力道趨緩，終端需求降溫下，導致台灣出口成長動能減緩，央行下修今年 GDP 成長預估至 3.51%，另一方面由於國際原物料價格下跌及比較基期墊高，預估台灣今年 CPI 及核心 CPI 年增率分別為 2.95%、2.52%。

針對台股後市，柯鴻旼分析，美股持續破底，台股短線難以扭轉偏弱氛圍，雖然有國安基金護盤，然而美國緊縮力道強勁，新台幣仍具貶值壓力，進一步壓抑股市表現。

在美股弱勢情況下，台股能否重回萬四，後續須視美元指數、指標股晶圓龍頭大廠股價表現及台股量能，將成為未來走勢多空指標。

證交所表示，國內外經濟情勢動盪之際，台股體質相對穩健，投資人切勿過度恐慌，應理性分析相關情勢，選擇長期趨勢看好標的，證交所將密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策, 採取相關穩定措施。