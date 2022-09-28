空軍來襲權值股倒地 台股帶量跌360點收全場最低13466點

台股今 (28) 日早盤開低後一度翻紅，但隨著美股電子盤走跌，台指期跟進跳水，台股匯雙殺再起，電子三雄、金融權值股全面走弱，貨櫃三雄也倒地，大盤賣壓不止、開低走低，終場大跌 360.52 點，收今日最低 13466.07 點，破底續探 22 個月來低點，成交值放大至 2246.13 億元。

櫃買指數則同步狂瀉，終場下跌 8.35 點，收 169.6 點，成交值 627 億元，上市櫃成交值合計 2873.13 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海同步走低破底，跌幅均超過 2%，台積電收 438 元，鴻海則力守百元大關、收 100.5 元；聯發科重挫 4%，收 545 元，探逾 2 年來新低，市值跌破 9000 億元關卡，遭中華電超車，落居台股市值第四大。

傳因需求增加不如預期，蘋果撤銷 iPhone 14 系列擴產計畫，玉晶光遭摜至跌停，大立光也重挫逾 9%，今國光大跌 7%，亞光跌幅也逾 5%。

航運族群昨 (27) 日領軍多頭反攻，僅上演一日行情，長榮大跌 6%，萬海也暴跌 7%，陽明跌近半根停板，運輸族群殺聲隆隆，貨櫃、散裝、航空無一倖免，長榮航、慧洋 - KY、四維航、裕民、台驊投控全數落難，打入跌停。

生技股再成空方箭靶，北極星 - KY 再度跌停，晉弘、美時、羅麗芬 - KY、亞諾法、和康生、寶齡富錦等多檔個股狂殺超過 6%。