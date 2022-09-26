台股跌破國安基金進場前低點 阮清華：大盤已超跌、仍具基本面支撐

台股今 (26) 日大跌 340 點失守萬四關卡，跌破國安基金 7 月 12 日宣布進場的收盤指數，國安基金執行秘書阮清華認為，股市大跌主要與美國升息、美元強勢引發資金流動有關，台股目前有超跌現象，但仍有基本面支撐，國安基金會密切關注。

美國強勢升息推升美元指數站上 113 續創新高，台灣金融市場再度出現股匯重挫，新台幣兌美元盤中貶至 31.901 元，逼近 32 元關卡，台股同樣積弱不振，開盤跳水摜破萬四後，低點下探至 13743 點，失守國安基金 7 月 12 日宣布進場的收盤指數 13951 點。

對於台股跌跌不休，阮清華表示，美國升息推升美元走強，非美貨幣同步轉貶，進而引發資金撤出新興市場是股市大跌的主因，但他也提醒，在美國繼續升息情況下，這部分 (資金移動) 的影響可能還沒結束。

阮清華表示，台股上市櫃獲利創新高，殖利率全球第一、本益比 10 倍多，看好台股仍有不錯的基本面支撐，但未來股市仍需看國際經濟情勢的變化。

過去國安基金進場，幾乎都能有效提振市場信心，但這次卻罕見的出現，國安基金仍在場內但股市卻失守護盤前低點，不免引發市場質疑，國安基金穩定信心是否失靈？

對此，阮清華則指出，國安基金必須順勢而為，不可能跟市場對抗，但強調會全力維持市場秩序穩定，並密切關注國內外政經情勢，在良好的基本面支撐下，呼籲股民要理性面對市場變化，重申股市漲跌最後都會回到基本面。