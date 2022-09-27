立委再拋加碼國安基金銀彈 財部：目前額度夠用

台股失守國安基金防線引發市場議論，現在更有立委拋出，是否提高國安基金可動用額度，國安基金執行秘書阮清華說，過去國安基金最高曾投入 1200 億元穩定市場，認為目前可動用額度 5000 億元已經夠用。

台股隨美股重挫，今 (27) 日小漲 48 點收在 13826 點尚未收復國安基金 7 月 12 日宣布進場前的 13928 點，國民黨立委曾銘宗今天在立院質詢時再度拋出提高國安基金可動用額度的議題。

對此，阮清華表示，過去國安基金投入金額最高可達 1200 億元，以目前可動用額度 5000 億元來看，基本上應該是夠用，何況國安基金的功能是「點火」，視市況判斷是否進場穩定市場秩序，並非一味承接。

對於國安基金是否拉高可動用額度，財政部長蘇建榮日前答詢時也說，國安基金非一次投入所有金額，如果真的出現流動性問題，金管會也會處理。

根據國安基金設置及管理條例，國安基金可動用資金主要來自於：一、以公民營事業股票為擔保，向金融機構擔保借款，這部分額度最高可達 2000 億元；二、借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞退基金、勞保基金與公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資，但尚未投資的資金，這部分金額約 3000 億元。