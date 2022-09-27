聯準會超鷹 野村示警：美經濟陷輕度衰退 美元指數上看120

聯準會鷹派立場重挫全球股市，野村投信示警，美國經濟即將步入輕度衰退，而強勢美元未來只會更強，預估美元指數有望上看 120。

為抑制通膨升溫，聯準會日前除繼續升息 3 碼，更暗示不惜代價也要壓制通膨，市場擔憂聯準會的鷹派立場勢將傷及美國經濟成長。

野村投信今 (27) 日舉行第 4 季投資展望記者會，投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 分析，在美國的 CPI 回到 3% 以前，聯準會還會繼續升息，而現在不是討論美國經濟是否會步入衰退，應該是要討論衰退程度，究竟是輕微或是嚴重。

周文森說，聯準會的強力緊縮政策將壓縮市場流動性，高通膨也會壓抑消費需求，持續升息對於對於房市與就業市場的影響有待觀察，但所幸還有財政政策可提供經濟動能一定支撐，整體而言，美國經濟衰退應該屬於輕微程度。

周文森表示，聯準會升息三碼重申抑制通膨的態度，這已陸續反映在近期市場表現上，投資人在意的三大關鍵議題包括：一、美國經濟的衰退風險，是深度衰退還是輕度衰退？二、美國未來的利率展望以及聯準會的貨幣政策在利率見頂後的走向，三、對於企業獲利前景與現金流的影響，這將影響第 4 季與明年第 1 季的投資氣氛與市場表現。

至於今年以來持續高檔盤旋的美元指數，周文森認為，美元指數目前在 113 附近震盪整理，而以歐元走勢來推估，美元指數有機會繼續彈升站上 120。

在投資策略部分，周文森指出，第 4 季市場仍在持續反映經濟步入衰退、企業獲利下修等負面訊息，將以區間震盪格局為主，且可能會因部分數據表現不理想而出現過度反應的情況，屆時就是逢低進場的好時機。

周文森建議，短期內投資策略應採取動態方式，也就是回檔時逢低買進、反彈至高檔後獲利了結；長期投資部位也不能等到聯準會升息到高峰後才進場，而是觀察通膨走向並預先布局。

至於投資組合，美股仍為核心部位，陸股長期仍具成長機會，亞洲則以東南亞較為看好；債市方面，因應利率持續走升，短期債券宜納入為核心部位，看好高信評、低波動的投資級公司債，非投資等級債波動較大，但長期投資潛力看好，可逢低適度布局。