ESG+綠能接軌國際大趨勢 國內首檔ESG綠電ETF問世

受到近期聯準會堅定鷹派立場的影響，市場瀰漫悲觀情緒，此時該如何投資成為一大課題，綠色能源 + ESG 因為更能接軌國際投資大趨勢，今 (2022) 年以來相對抗跌。看準此商機，國內第一檔具備 ESG 概念的綠能 ETF—富邦全球 ESG 綠色電力 (00920-TW) 問世。

永續發展是全球共同的核心價值，各國也陸續發布淨零排放或是碳中和目標，呼應大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是 ESG，綠色投資更有助於永續發展目標。

全球知名的大型投資機構如挪威主權基金 (全球最大國家主權基金) 與日本政府退休基金 (全球最大的政府退休基金)，均有針對投資組合設立 ESG 的投資標準或黑名單。

其中，挪威主權基金更於今年 9/20 公布氣候行動計畫，將敦促投組中的企業，依照計畫來達成減少碳排放的目標，並且將從碳排量最大的企業開始著手，並將考慮撤出具有高氣候風險或欠缺氣候計畫的公司，目標是在 2025 年前建立健全的系統，在氣候風險的曝險和機會上，有更好的掌握與評估。

富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 經理人洪珮甄指出，由於上兆美元規模的大型投資機構，引領企業朝向 ESG 與綠色投資，預期將會促進國際企業朝向減碳目標邁進，有助於加速能源轉型，以及帶動全球綠色能源的發展與成長。

金管會銀行局副局長童政彰亦於日前 (9/20) 表示，近期國際有 5 大 ESG 趨勢「WATCH」須關注，其中 Washing，即是避免漂綠；Accounting，是會計財務報表須誠實揭露；Testing，是要求金融業要將氣候風險情境納入壓力測試。因此，呼應上述大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是 ESG，綠色投資更有助於永續發展目標，綠色能源 + ESG 投資潮流，更能接軌國際投資大趨勢。

富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 追蹤指數為 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數，該指數由於較重視 ESG 並排除具政治風險地區 (中國 / 俄羅斯)，相較於一般非 ESG 的綠能指數，波動相對較小。

今年以來截至 9/22，ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數僅下跌 13.6%，全球主要市場指數如標普 500 指數、滬深 300 指數及那斯達克指數等則分別下跌 21.2%、21.7% 及 29.3%，ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數可說相對抗跌。

洪珮甄建議，「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF」於 10/3 起募集，在 2050 年淨零排放兆元商機下，該 ETF 篩選具 ESG 評比的企業迎合規範與國際潮流，鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力，小額投資人可藉此參與綠電投資。