陸股ETF股東數逆勢成長 00882受益人數躍居首位

受到全球金融市場震盪及中國各項管制措施影響，國內發行的陸股原型 ETF 今 (2022) 年以來整體規模減少 33.4 億元，但受益人數卻從 21 萬人攀升至近 24 萬人，其中，又以中信中國高股息 ETF(00882-TW) 的規模及受益人數成長躍居 14 檔陸股原型 ETF 之首。

互聯網監理管制、爛尾樓事件及限電等多空消息影響，陸股今年疲弱，導致整體陸股原型 ETF 規模大減 33.4 億元、降至 519.6 億元，但總受益人數卻逆風中攀升增加近 3 萬人、成長 11.7%，可見投資人仍長期看好未來中國經濟發展。

根據 CMoney 截至 9 月 19 日統計，00882 規模今年來增加 24.7 億元、增幅 10.31%，市佔率從 43.3% 上升至 50.1%，受益人近 13 萬人，增加約 2 萬人、18.19%，不論規模、受益人數皆已居業界首位。

中信投信表示，儘管陸股今年來表現不如意，但中信中國高股息的受益人與規模都有雙位數成長，有跌越多買越多的現象，可見在景氣波動期間，息收仍具有一定吸引力，但投資人近期仍須留意市場的波動，分批買入一來賺息收，二來還能賺取價差。

中信中國高股息經理人葉松炫表示，陸股受到一波波的管制措施影響，今年以來持續探底，如今在疫情逐漸趨緩、樓市陸續復工，及穩經濟方案源源不絕釋出之下，基本面有望改善，陸股有望迎接一波反彈力道。

葉松炫說，當前短線上有三項利多消息，經濟復甦之路途將帶動用電量走高，煤炭價格有望連帶走升；除此，中國穩經濟政策也有望為下游建材、基建及原物料等概念股帶來一道曙光，同時中國二十大即將舉行，市場靜待新一波政策紅利釋出，估計經濟政策與防疫清零政策應會延續先前做法；目前中國穩經濟的決心相當強烈，接連發布的穩經濟政策為中國打入一針強心針。

葉松炫表示，長期看好原物料與工業族群後市發展。不過，短期之內受到美國聯準會（Fed）鷹派作風影響，全球市場波動加劇，建議投資人從長期布局角度逐步加碼以分散風險。