芝加哥聯準銀行總裁：升息過快過大讓人有點不安

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 表示，他對 Fed 應對失控的通膨而升息過快感到擔憂。

他在接受 CNBC 專訪時表示，他對美國經濟能夠避免衰退仍然「謹慎樂觀」，但前提是沒有進一步的外部衝擊。

本周一系列 Fed 高階官員表示將繼續優先打擊通膨。目前美國通膨率接近 1980 年代初以來的最高水平。

Fed 本月初將基準利率調升 75 個基點，為連續第 3 次以這個幅度升息。

Fed 官員們還表示，他們將繼續將利率提高至遠高於當前 3% 至 3.25% 的範圍。

在被問及投資人擔心 Fed 似乎沒有等待夠長的時間來充分評估升息的影響時，埃文斯回答說：「該實話，我對此有點緊張。」

他說，「貨幣政策存在落後效應，而我們行動迅速。已經連續進行 3 次 75 個基點的升息，並且有傳言說要在年底前達到 4.25% 到 4.5% 的水準；這時通常不會有太多時間來查看每個月發布的數據。」

交易員一直擔心 Fed 保持鷹派立場的時間比預期要來得長。

現年 64 歲的埃文斯一直是支持降低利率和提供更多寬鬆政策的鴿派理事之一。他將於明年初退休。

埃文斯表示，「我再次強調，我仍然相信我們的共識，即預測中值，將在 3 月達到基金利率的峰值，假設沒有進一步的不利衝擊。如果情況好轉，我們升息幅度或許可以更小，但我認為我們正朝著基金利率的峰值邁進。」

他說，「這為就業提供了一條道路，你知道，目前經濟穩定，仍然不是衰退，但可能會出現衝擊，可能會有其他困境。」

埃文斯表示，「每當我認為供應鏈會得到改善時，天知道汽車產量就會提高，降低二手車和住房價格，所有這些事情都發生了。所以，最好是謹慎樂觀。」