強化遊戲市場布局 Netflix將在芬蘭設遊戲開發工作室

美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 日前宣布與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 合作，計劃推出獨佔的 3 款新手機遊戲後，如今該公司再度宣布，將在芬蘭成立首個內部遊戲開發工作室，以此掌握遊戲開發能力。

Netflix 去年的 11 月首度進軍手遊市場。在過去一年中，Netflix 投入 7,200 萬美元收購芬蘭遊戲開發企業 Next Games，並收購 3 家外部遊戲開發公司。

目前擁有超過 20 款手機遊戲可供訂閱會員下載，該公司計劃在年底前將數量增至 50 款。

不過，Netflix 在遊戲領域中的擴張，還在早期發展階段，Netflix 所開發遊戲的玩家數量不多，據市場研究公司調查的顯示，截至今年 8 月，Netflix 全球 2.2 億會員當中，每日 Netflix 遊戲的活躍玩家數量不足 1%。

Netflix 遊戲工作室副總裁 Amir Rahimi 表示，現在還處於早期階段，仍有很多工作要做，才能在 Netflix 上提供出色遊戲體驗。

Netflix 拓展遊戲領域，再次表明其把遊戲作為線上串流媒體業務重要延伸觸角的雄心壯志。Netflix 積極開拓手遊由市場，部分原因是感受到訂閱戶下跌的壓力。Netflix 第一季曾警告投資者，預計第二季訂閱人數將減少 200 萬人，但第二季財報顯示，此 3 個月期間僅流失 97 萬訂閱人數。