〈房產〉年薪追不上房價高漲 高雄小資族平均房貸年增59萬元

高雄房價一路走高，但相對小資族購屋門檻也越來越高，房仲業者依金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年，高雄年收入 40 萬元以下的小資族，新增房貸數量相較去年上半年略減 1% 左右，而小資族平均房貸金額從去年 560 萬元，提高至 619 萬元，增加約 59 萬元，遠超過一年收入。

根據統計，平均購屋面積則從 41.4 坪降至 40.2 坪，一年之間減少約 1.2 坪，換句話說，台積電 (2330-TW) 高雄設廠議題發酵後，房價飛漲，不僅房貸負擔增加、荷包縮水，購屋坪數也跟著縮減。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，高雄受台積電設廠議題帶動，不少熱區房價連跳幾級，連蛋白區房價都已經是「1」去不回頭，房價高漲加上今年再受通膨及升息壓力，小資族購屋負擔加壓，讓買氣及購屋條件上略趨保守。

據聯徵中心資料顯示，同樣年薪 40 萬元以下的小資族，近一年平均核貸成數卻從 76.82% 提高至 78.95%，增加約 2 個百分點，建物鑑估值也從 779 萬元提高至 847 萬元。李家妮指出，由於近年自住客比例拉高，且小資族普遍可申辦高成數的首購型房貸，使平均核貸成數提高，至於建物鑑估值增加，則是因小資民眾偏愛屋齡輕、管理佳的新穎大樓，購屋選新不選舊，加上銀行鑑價逐漸跟上市價，所以鑑估值也因而拉高。

房市發展突飛猛進，高雄小資族最愛買房熱區也有變化，根據聯徵中心新增房貸統計，今年上半年，楠梓區新增房貸數量，擠下高雄人口最多的三民區及鳳山區，一舉登上小資族最熱門購屋區。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，小資族因購屋預算有限，多會鎖定房價親民的區域為優先，且因為是人生首購第一棟房，在屋齡選擇上多偏好選新不選舊，其次考量整體生活機能及物件格局等條件，而楠梓區以親民房價堪稱高雄首購天堂，除了發展趨成熟的高大特區，包括捷運後勁站及楠梓火車站等商圈，皆成為建商推案重鎮，新案供給多元，深受首購族青睞。

同時，高雄楠梓區新增房貸大增，除了部分是受早期進場的預售案陸續完工交屋因素，楠梓受台積電設廠熱潮，去年下半年開始房市衝上高峰，雖然也讓楠梓房價已不甚親民，不過相比市區來說，在價格及購屋條件上仍較符合小資族期待，因此仍磁吸小資買盤持續進場。