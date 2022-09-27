大摩示警：美元飆升最終恐引爆金融或經濟危機

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 策略師警告，近期美元持續飆高，引發對企業獲利的擔憂情緒，可能讓風險資產無以為繼，且觀察歷史經驗，如此強勢的美元曾經引發金融或經濟危機。

根據大摩策略師團隊計算，美元指數 (DXY) 每上漲 1%，將對標普 500 指數企業獲利產生 0.5% 的負面影響，並預估第 4 季的獲利增長可能減少 10% 。

以 Michael Wilson 為首的大摩策略師表示：「美元近期的走勢讓風險資產無以為繼，這曾在過去造成金融、經濟或是兩者兼具的危機。雖然這類情況很難預測，但條件已經具備。」

按照過往經驗，金融或經濟危機往往伴隨著美元飆升而至 (圖：MarketWatch)

此外，大摩預估美元指數將於年底達到 118，短期內看不到緩解跡象。

匯市劇烈波動是打擊全球經濟和企業獲利的一大壓力。大摩策略師認為，股票的低點和殖利率的高點，可能取決於獲利和經濟成長軌跡，而非通膨或聯準會。

Michael Wilson 是華爾街最敢言的空頭之一，他曾準確預估今年的股市拋售。美股周一 (26 日) 延續近期跌勢，道瓊收盤重挫 329 點，較年初高點下跌約 20%，正式跌入熊市，標普 500 指數跌約 1%，再刷今年新低。

談到強勢美元對股市的影響，大摩預估，今年秋季至明年初，標普 500 指數將跌至 3000-3400 點的目標區間，熊市遠未結束。