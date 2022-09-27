簡直太便宜！小摩喊買高通：進場時刻已到

摩根大通認為，行動處理器和 5G 無線晶片製造商高通 (QCOM-US) 股價遭投資者低估，分析師 Samik Chatterjee 重申該公司「加碼」評級，主張估值太低。

「目前的估值提供巨大的上行空間，儘管智慧手機面臨逆風，下行空間仍然有限。我們認為，除了在射頻前端 (RFFE) 方面的成功之外，高通在汽車和物聯網領域取得的成功還沒有獲得充分定價。」

他也重申對高通股票 185 美元的目標價，以現行股價而言，隱含漲幅約 51%。高通周一下跌 1.2%，收每股 119.74 美元。

Chatterjee 指出，以 2023 財年每股獲利估值而言，高通股價本益比僅 9，而過去 5 年智慧手機公司的平均本益比達 16。他看好高通行動晶片業務，以及該公司提高市占的能力。

他報告指出，「由於高通本益比低於過往紀錄，縮限智慧手機市場疲弱帶來的進一步下行力道，同時多元化的成功提供充足機會重新評估多元化的同業。」高通應可自 5G 數據機和 RFFE 對智慧手機廠的銷售持續受益，同時可在非手機的終端市場建立巨大發展力。

由於智慧手機需求疲弱，高通 7 月時估計 9 月一季的營收低於預期，導致股價下滑。

高通股價今年迄今下跌 34% 以上，而追蹤 ICE 半導體指數的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期下跌 38%。