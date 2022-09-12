歐洲央行釋鷹派信號 歐元躍升至三周高點

歐元兌美元周一 (12 日) 躍升至逾三周高位，英鎊升至本月最高，因歐洲央行官員正在推動進一步收緊貨幣政策。

在本周關鍵的美國通膨數據公布之前，美元指數在兩周低點附近徘徊，這可能為聯準會在 9 月 21 日的政策會議上放慢升息步伐提供空間。

歐元在亞洲周一早盤最高飆升至 1.0130 美元，之後跌幅減少，仍較上周五上漲 0.32% 至 1.0079 美元。英鎊最高至 1.1681 美元，最新上漲 0.23%，至 1.1610 美元。

消息人士透露，歐洲央行決策者認為，他們將不得不把關鍵利率提高至 2% 或更高，以遏制歐元區創紀錄的通膨風險上升。

德國央行總裁 Joachim Nagel 受訪時坦承，如果消費者價格狀況沒有改變，「必須採取進一步明確的措施」。

美元指數已從上周三觸及的 110.79 的兩年高位，回落至 108.78，目前大約持平於此一價位。

儘管聯準會官員周五繼續發表強硬言論，投資者在周二公布的美國 CPI 報告前保持警惕。

澳洲聯邦銀行策略師 Joseph Capurso 認為，官員們已經明確表示，聯準會將繼續升息，直到有令人信服的證據表明通膨正在下降。因此，不管 CPI 報告的結果如何，他預計美元在中短期內還有更多上漲空間。

此外，美元兌對利率敏感的日元仍上漲 0.36%，至 143.215，上周三美元兌日元曾攀至 24 年高點 144.99。