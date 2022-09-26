考量市況變化 廣達支付790萬美元取消鏡頭模組採購訂單

深圳大為創新科技 (002213-CN) 近日發出公告指出，旗下全資子公司特爾佳資訊與廣達 (2382-TW) 旗下上海達豐電腦簽訂鏡頭模組採購訂單，為 NCNR 模式 (不可取消不可退貨)，但考量近期市況變化，雙方針對取消訂單協議達成商議，廣達在 8 月底前須支付 790 萬美元 (約 2.5 億元) 取消金。

根據公告顯示，特爾佳資訊因應廣達訂單，也與上游供應商舜宇光學簽訂相關採購合約，因此，特爾佳資訊除與廣達簽署取消訂單協定外，也與舜宇光學達成協定，廣達所支付的取消金將由特爾佳資訊扣除手續費後，支付給舜宇光學作為訂單取消費用，目前相關支付金均已支付完畢。

特爾佳資訊強調，在本次訂單取消事項中，特爾佳資訊不需額外支付費用，對經營能力也不會產生重大影響。

依公告顯示，廣達旗下達豐電腦是在今年 3 月與特爾佳資訊達成鏡頭模組採購協議，相關採購訂單屬於 NCNR 模式 (Non Cancelable Non Returnable)，特爾佳資訊同時也與供應商舜宇光學達成相關採購合約，不過由於近期市場形勢變化，達豐對採購訂單中剩下尚未履行的訂單要求停止供貨。

從廣達支付取消金觀察，市場認為，正凸顯終端需求疲軟，廠商寧願支付高額取消費用，也不想再墊高庫存水位，同時避免後續面臨庫存跌價損失壓力的風險。

不過廣達 8 月在產品組合較優、整體產品平均單價 (ASP) 較高，且伺服器等非筆電業務助力下，單月營收再創歷史新高紀錄，展望本季，廣達維持原預期，認為筆電在第二季部分訂單遞延出貨下，出貨將可望季增逾 2 成，但全年展望轉趨保守，透露第四季訂單能見度不高、不確定性仍大。