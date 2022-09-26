〈電信頻譜超標〉繳回影響權益 台灣大：將提公共利益項目留住頻譜

頻譜爭議延伸出用戶權益問題，台灣大 (3045-TW) 今 (26) 日強調，若短時間內要繳回頻譜，基地台將無法順利整併，包含台灣大在內的用戶權益都會受到影響，將在聽證會上提出公共利益項目、保留頻譜。

台灣大指出，公司不願意繳回頻譜，也沒有做好繳回頻譜的準備，原因在於，目前被外界認為需要繳回的頻譜 900MHz 有充分利用，加上主管機關尚未提供繳回頻譜的時間，若短時間要繳回，勢必導致基地台整併未完成，用戶權益都會受到影響。

法務處副總李南玫表示，奧地利、愛爾蘭等海外國家遇上頻譜超標狀況，會增加附加義務、提升服務品質，公司也將在聽證會上提出公共利益項目，積極留住頻譜。

中華電 (2412-TW) 多次對外重申，超標頻譜應繳回再重新釋出，台灣之星日前對此回應，若頻譜被要求繳回，剩餘頻寬容量將無法提供現有用戶使用，且網速會比 3G 更慢。不過外界質疑，若兩家業者整併後，台灣之星可使用台灣大的網路，為何用戶權益會受到影響。

台灣大技術長郭宇泰說明，若台灣大順利併入台灣之星，總用戶數提升至 980 萬戶，就會有 6 塊頻譜容量，但若頻譜繳回只剩 5 塊頻譜，不只台灣之星的用戶，台灣大用戶的網路使用權益也會受到衝擊。

遠傳日前提到，後續會尊重主管機關如何認定，若最終認定併入亞太電有超頻，會願意繳回多的頻譜。對此，台灣大認為，遠傳在 3GHz、28GHz 都有頻譜超標，若有意要把頻譜繳回，應先把頻譜處理乾淨。