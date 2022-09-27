〈台股盤前要聞〉台股雙殺摜破萬四、蘋果六大新品曝光 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (26) 日股匯雙殺，權值股全面倒地，終場大跌 340 點，收 13778 點，摜破萬四、探近 22 個月新低；蘋果明年將推出 6 款新品，包括 MacBook Air、VR/AR 等，並傳今年 10 月將不開發表會。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

台股大跌 340 點收 13778 點 摜破萬四探近 22 個月新低

美股重挫台股昨 (26) 日承壓，新台幣貶破 31.8 元，電金傳權值股全倒，航運族群更遭賣壓空襲，電信股則逆勢走強，指數一度重挫超過 370 點，午盤後護盤買單拉抬半導體雙雄、台塑四寶等權值股，終場大跌 340.19 點，收 13778.19 點，成交值 2178.13 億元，摜破萬四、探 22 個月新低。閱讀全文...

蘋果六大新品曝光 今年 10 月將不開發表會

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會落幕，新品旺季也接近尾聲，市場開始將目光聚焦在明年新產品，彭博蘋果專欄記者 Mark Gurman 最新指出，除了手機、智慧手錶外，明年蘋果將推出 6 款主要產品，包括 MacBook Air、HomePod、VR/AR 等。閱讀全文...

台幣重摔逾 2 角、直逼 31.9 元 創 5 年 9 個月新低

美元指數衝破 114，資金加速流出壓力持續大增，亞幣齊貶，台股昨 (26) 日暴跌逾 300 點，不但摜破萬四，且下探 13800 點，新台幣兌美元匯率也開低走低，最重一度重貶 2.34 角、摔到 31.899 元，直逼 31.9 元。閱讀全文...

聯發科市值 9098 億元再探底 力守台股老三

聯發科 (2454-TW) 近來受手機市況低迷、台股走弱影響，股價連日下挫，昨 (26) 日終場收 569 元，續創兩年來新低，市值僅剩 9098 億元，力守台股市值第三名，中華電 (2412-TW) 則以市值 9037 億元緊追在後，雙方距離僅剩 61 億元。閱讀全文...

上緯新能源拚區塊開發 攜手逾 30 家供應商組台灣隊 2.0

上緯新能源昨 (26) 日舉辦海盛 (Formosa 4)、海碩 (Formosa 5) 供應商大會，宣布擴大供應鏈，進一步攜手六大供應鏈的在地產業代表，包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過 30 家指標性供應商、銀行和保險業者等，打造「離岸風電台灣隊 2.0」。閱讀全文...



NAND Flash Q4 價格跌幅 估擴大至 15-20%

據研調機構 TrendForce 研究顯示，終端產品仍疲弱，原廠庫存急速上升，預估第四季 NAND Flash 價格跌幅將擴大至 15-20%。隨著報價持續下跌，牽動群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等台廠營運。閱讀全文...

四大成長動能 + 成本轉嫁 台達電下半年獲利逐季增

台達電 (2308-TW) 受惠缺料緩解，下半年營運持續加溫，外資近期出具報告指出，台達電擁四大成長因子，包含電源供應器、樓宇自動化、通訊電源與電動車，將帶動營收規模擴大，加上成本轉嫁持續發酵，獲利可望逐季增加。閱讀全文...

蘋果已經開始在印度生產 iPhone 14 距推出僅時隔 3 周

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (26 日) 表示，公司已經開始在印度組裝 iPhone 14 機型。這是蘋果首次在新機型發布當年，就在印度生產新機，縮短了與其中國主要生產基地的技術差距。閱讀全文...