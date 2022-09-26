OECD下調明年全球經濟成長預期 主要經濟體將因能源、通膨危機步入衰退

經濟合作暨發展組織（OECD）周一（26 日）表示，全球經濟成長放緩速度超過幾個月前俄烏爆發戰爭時的預期，能源與通膨危機恐怕如滾雪球般，演變成主要經濟體的衰退原因。與此同時 OECD 下調明年經濟成長，並對歐洲的經濟前景看法尤為悲觀，因其是受俄烏衝突影響最直接的地區。

OECD 稱，儘管今年全球季季成長預期仍為 3%，但 2023 年的增速預料將從 6 月份預估的 2.8% 下調至 2.2%，並稱 2023 年全球經濟生產將比其先前在俄烏戰爭爆發時期的預估低 2.8 兆美元，全球收入損失相當於法國經濟規模。

OECD 秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示，在俄國對烏克蘭發動無端、無理與非法的侵略戰爭後，全球經濟成長失去動力，許多經濟體的國內生產毛額（GDP）成長已經停滯，經濟指標顯示經濟放緩將持續下去。

歐元區受能源危機衝擊 前景最黯淡

OECD 預估，2023 年歐元區經濟成長速度將從今年的 3.1% 放緩至 0.3%，這意味著該區今年至少會有部分時間經濟陷入衰退，即連續兩季經濟成長出現萎縮。同時這也意味著該組織大幅下調 6 月時的經濟展望，當時預估歐元區經濟明年將成長 1.6%。

其中 OECD 對依賴俄國天然氣的德國經濟尤為悲觀，預估德國明年經濟將萎縮 0.7%，低於 6 月預估的成長 1.7%。

該組織警告，能源供應的進一步中斷將打擊經濟成長並推高通膨，尤其是在歐洲，這個可能使經濟活動再減少 1.25 個百分點並推高 1.5 個百分點的通膨，讓許多國家在 2023 全年經濟步入衰退。

美國經濟受升息影響 中國則受疫情干擾

美國方面，雖然其對能源依賴程度不及歐洲，但隨美國聯準會（Fed）升息控制通膨，外界預料經濟將滑向衰退。OECD 預估美國經濟成長將從今年的 1.5% 放緩至明年的 0.5%，低於 6 月分別預期的今年 2.5% 成長與明年 1.2% 成長。

與此同時，中國由於今年採取對新冠疫情的嚴格封控措施，OECD 預估其今、明兩年經濟成長將分別為 3.2% 與 4.7%，雙雙低於該組織在 6 月時的預估為 4.4% 與 4.9%。

柯曼稱，多數主要經濟體將需要繼續收緊貨幣政策，以持久抑制通膨，而且貨幣政策與財政政策必須齊頭並進，他認為這點至關重要。

該組織認為，主要經濟體前景迅速惡化，需要進一步升息對抗通膨，預料多數央行明年政策利率將逾 4%。

此外，隨許多政府增加一攬子振興計畫，幫助家庭與企業應對高通膨，但 OECD 表示，這些措施應該針對最需要的人並且是臨時性的以降低成本，而不是進一步加重新冠疫情過後的高額債務。