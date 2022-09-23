分析師：經濟衰退將促使民眾回歸電玩 有望為電玩股帶來利多

先前在疫情封鎖期間，民眾被迫待在家中，因而推升了居家娛樂的需求，使得電玩產業因此受惠，但是隨後各國逐漸解封，今年全球電玩市場熱度明顯回落。不過，有分析師表示，電玩市場有望在 2023 出現反彈，原因是景氣的低迷通常會促使民眾再度回歸電玩這類價格較低的娛樂活動。

投行 Stifel 分析師 Drew Crum 表示，根據研究公司 NPD Group 的數據，他估計 2022 年美國電玩遊戲銷售額將下跌 6% 至 570 億美元。另外，在今年第二季，美國電玩市場總營收為 123.5 億美元，較 2021 年同期減少 13%，其中，手遊類別跌幅最大。

Crum 指出，與 2021 年疫情驅動的銷售相比，2022 年被認為是疲軟的一年。不過，在低基期的情況下，將使 2023 年有機會重回成長。

並且，Crum 說道，從歷史來看，在經濟衰退期間，花費較低的電玩遊戲通常會成為民眾首選的娛樂形式，因此衰退有望帶動相關的需求，2023 年該產業的收益將會增長。

Crum 也說道，美國遊戲開發商 Take-Two (TTWO-US)，會是他的首選之一，因為該公司計劃在 2023 年至 2025 年間發布 24 款沉浸式核心遊戲。另外，遊戲製作公司 Electronic Arts(EA-US) 也有望回升。

同時他給予動視暴雪 (ATVI-US)「買入」的評級，該公司正在等待微軟 (MSFT-US) 完成收購。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示有信心公司以 690 億美元收購動視暴雪的交易能獲得監管部門批准。