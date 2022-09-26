鉅亨美股雷達：本週市場關注PCE數據 蘋果已開始在印度生產iPhone 14

美股重要看點：

本週市場關注 8 月 PCE 物價指數，Fed 多名官員也將發表演說。美國 10 年期公債殖利率來到 3.761%。美股期貨週一 (22 日) 續跌，道瓊期貨跌 0.59%，標普 500 期貨跌 0.69%，那斯達克 100 期貨跌 0.53%。

在 Fed 上周將利率提高 75 個基點之後，市場繼續消化 Fed 最新政策決策的影響。美國本週五將公布核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是美國聯準會 (Fed) 最關注的通膨指標，加上 Fed 多名官員本週將發表演說，可能隱藏下一步行動的線索。

Fed 主席鮑爾上週明白暗示美國通膨太高，可能需要靠經濟衰退才能降下來，利率預測點狀圖也顯示，這波升息循環將在 2023 年達到頂點，終點利率為 4.6%。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，在 Fed 大舉升息壓制通膨情況下，強勁的就業市場，顯示美國經濟有望以「相對有序」方式放緩。

波斯提克說：「按月來看，美國經濟仍創造大量就業機會，所以我認為經濟仍有一些消化央行行動的能力。」

不過，華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 批評，Fed 正犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，可能導致嚴重衰退。

那斯達克 100 指數今年迄今已下跌約 31%，市值蒸發數兆美元，許多投資人在重新評估疫情後許多商業模式的價值。同時，升息降低科技股未來收益預期，通膨推高成本，美元走強也給利潤帶來壓力，經濟衰退威脅也持續加劇。

市場預估，科技企業第三季和第四季的收益將落後於標準普爾 500 指數。據彭博情報數據顯示，科技公司第三季的每股收益預計將年減 6.6%，而標準普爾 500 指數的整體收益則增加 3.2%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (26 日) 表示，公司已經開始在印度組裝 iPhone 14 機型。這是蘋果首次在新機型發布當年，就在印度生產新機，縮短了與其中國主要生產基地的技術差距。

距 iPhone 14 發表才過去不到三周，蘋果發言人就透過聲明說：「我們很高興能夠在印度生產 iPhone 14。」

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

兩名知情人士透露，義大利德拉吉政府和英特爾 (INTC-US) ，已將義國東北部威尼托大區的維加西奧鎮（Vigasio），列為英特爾義國新晶片廠首選地點。

英特爾在義國的投資案，是英特爾去年 3 月宣布的廣泛投資計畫的一環。英特爾計劃在歐洲建廠，未來 10 年投資金額最高達 800 億歐元（775 億美元）。英特爾初期將投資約 45 億歐元，金額將隨著時間逐步增加。