【袁志峰專欄】國慶假前後，港股趨淡靜

今日推介 - 安踏體育 (2020), 上日收市 $89.0

1) 股市前景

周一港股表現分化，恒指收跌 0.4%，再創 2012 年以來新低，英國業務較多的藍籌股因英磅兌美元滙率急瀉而受壓，恒生科指升 1.6%。港股通南向資金轉淨賣出，反映國內投資者於國慶長假前買入港股的意慾不大，南向交易周四起暫停，10 月 10 日復市。

短線而言，全球金融市場混亂持續，港股弱勢不易扭轉，雖有技術反彈空間，但欠缺持續回升的條件。中共 20 大會議將於 10 月 16 日召開，會後中國政府的宏觀政策可能會有邊際改善，積極應對目前的經濟困境。長線而言 (持有一年以上)，現時港股平均市盈率跌至偏低的 9.2 倍，估值偏低，投資港股應有理想回報。

今天推介是安踏體育 (2020) — 國內體育用品龍頭企業，2021 年度收入增 39%，盈利增 50%，毛利率增 3.4 個百分點至 61.6%，每股盈利增 50% 至 2.87 元人民幣。因國內疫情影響消費，今年上半年，收入增 14%，盈利跌 7%，毛利率跌 1.2 個百分點至 62.0%，每股盈利跌 7% 至 1.33 元人民幣。今年 4 月起至今，受因業績倒退，股價基本於 80 至 100 港元之間上落。公司管理層具有良好執行能力，行業前景仍然可觀，市場預期全年盈利增 6%，現價對應預測市盈率 26.0 倍，估值合理。建議買入，目標價 100 元，止損價 85.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 151 點，早段做好，最多曾升 144 點，隨後輾轉回落，午後最多跌 206 點至 17727 點，尾市反彈，收報 17855 點，跌 78 點或 0.4%，再創 2012 年以來新低。成交額按日增增 29% 至 1044 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 1 億元，藥明生物 (2269) 及理想汽車 (2015) 錄得 2.5 及 1.4 億元淨買入，中海油 (883) 及中國神華 (1088) 錄得 3.6 及 1.4 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 282 億元，8 月淨買入 84 億元。

藍籌股 32 升 40 跌 1 持平。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 漲逾 15% 及 7%，為表現最佳藍籌。其次是海底撈 (6862) 及美團 (3690) 升逾 6% 及 4%。藥明生物 (2269)、安踏體育(2020) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。華潤啤酒 (291) 及石藥集團 (1093) 升 2%。長實集團 (1113) 及滙豐 (5) 跌逾 8% 及 7%，為跌幅最大藍籌。其次是中信股份 (267) 及中國宏橋 (1378) 跌 7%。長和 (1)、中海油(883)、新世界發展(17) 及東方海外 (316) 跌逾 5%。中石油 (857) 跌近 5%。恒基地產 (12)、中石化(386) 及長江基建 (1038) 跌逾 3%。領展 (823)、中國神華(1088) 及電能實業 (6) 跌逾 2%。

恒生科指升 1.6%，收報 3647 點，成份股 22 升 8 跌。大型科技股全線上升，美團 (3690) 漲逾 4%，騰訊 (700)、小米(1810) 及京東 (9618) 升逾 2%。小鵬汽車 (9868) 漲逾 8%，為升幅最大成份股。攜程 (9961) 及理想汽車 (2015) 升逾 5% 及 4%。海爾智家 (6690) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。平安好醫生 (1833) 及商湯 (20) 跌逾 3%，為表現最差成份股。金蝶國際 (268) 及眾安在線 (6060) 跌逾 1%。

板塊方面，大型科技、濠賭、餐飲及航空股上升，漲幅居前。永利澳門 (1128) 及澳博 (880) 升逾 11%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 漲逾 6%。中國 3 大航空股漲逾 1%。

英國業務比重較大的滙豐 (5) 及長實系股份、本地地產及公用股、石油、黄金、航運、港口、煤炭及燃氣股下跌、跌幅居前。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 8% 及 5%。太平洋航運 (2343) 及東方海外 (316) 跌逾 6% 及 5%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 9% 及 4%。中國神華 (1088))、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 跌 3%-6%。中國燃氣 (384) 跌 5%。

周一上証指數低開 0.7%，早段做好，最多曾倒升 0.5%，隨後輾轉回落至收盤，收報 3051.23 點，跌 1.2%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 6700 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向交易轉淨買入 43 億元，9 月以來累積淨賣出 128 億元，8 月淨買入 127 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，為穩定外滙市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自周三起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從 0 上調至 20%。市場人士表示，央行此時出手，意在壓制人民幣的貶值預期，強調維持市場穩定的立場。(信報)

香港 8 月出口遜預期，連跌 4 個月。政府統計處公布，繼 7 月份出口錄得 8.9% 按年跌幅後，8 月份商品整體出口貨值為 3719 億元，按年下跌 14.3%，遜於市場預期跌 9.7%。(信報)

4) 個股訊息

藥明生物 (2269) 公布，於 9 月 23 日，董事會已議決動用購回授權，以不超過 3 億美元的總價格，不時在公開市場上購回股份。根據購回授權，公司獲准購回最多 4.26 股股份，佔於股東周年大會當日已發行股份總數的 10%。(信報)

理想汽車 (2015) 更新其第三季度的車輛交付量約為 2.55 萬輛，該展望低於之前發布的 2.7 萬至 2.9 萬輛的交付量預期。該公司稱，該更新主要由供應鏈限制所導致，而車輛的潛在需求仍然保持強勁，將繼續與其供應鏈合作夥伴保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速生產。(信報)

新華保險 (1336) 公布，悉售所持聯合管道公司約 3.46% 股權予國家管網集團，股權轉讓對價預計約為 90.7 億元(人民幣．下同)。所得款項擬用於為公司未來投資提供資金。新華保險預計，將就本次股權轉讓錄得收益約 5.7 億元。(信報)



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